Как ещё может ответить Китай на захват руководства Huawei

Китай заблокировал продажу смартфонов Apple в стране. Это очевидный ответ на задержание вице-президента Huawei. Чем грозит продолжение противостояния, и могут ли производители электроники оказаться без запасов на Новый год?

Запрет на продажу смартфонов Apple напрямую связывают с торговой войной между США и Китаем. Qualcomm ангажированность бана iPhone отрицает — по её словам, о предварительном решении суда было известно 30 ноября, за день до ареста топ-менеджера китайской компании. Странное совпадение заметил аналитик UBS Тимоти Аркури. По его словам, это очевидный ответ Китая на действия США. Например, за 2018 год Qualcomm подал в китайские суды иски, связанные с 23 патентами, но китайская сторона обратила внимание на два иска только тогда, когда ей было удобно.

Задержание финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу стало для многих неожиданностью. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Это произошло буквально через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп и президент Си Цзиньпин договорились о 90-дневном торговом перемирии. Ваньчжоу, которая сейчас находится на территории Канады, свою вину категорически отрицает.

Практически синхронно с этим событием Промежуточный народный суд города Фучжоу рассмотрел иск Qualcomm и запретил продажу iPhone на территории страны из-за нарушения патентных договоров. Совпадение? Не думаю.

Кто пострадает от запрета iPhone

В первую очередь сама Apple. На данный момент корпорация заявила, что предварительный запрет не угрожает продажам смартфонов в стране. Вендор имеет право на браваду. Во-первых, решение суда ещё не вступило в силу и может быть оспорено. Также обе компании могут договориться — и крупнейший производитель чипов отзовёт иск. Во-вторых, по некоторым данным, Apple не поставляет на китайский рынок старые iPhone — компания уже получила прибыль за отгрузку девайсов, реализацией занимаются местные ретейлеры.

С другой стороны, если запрет всё-таки вступит в силу, вендор, очевидно, почувствует его на своей шкуре. Не так давно Apple из-за плохих продаж новых моделей запустила производство прошлогоднего флагмана iPhone X (находится в запретном списке). По подсчётам RBC Capital Markets, тотальный запрет может обернуться 12 миллиардами долларов, недополученными Apple в Китае. Не стоит забывать, что Китай — крайне важный рынок для купертиновцев. Ради дорогого покупателя в своё время Apple запустила линейку золотых iPhone (крайне почитаемый на Востоке цвет), эксклюзивно для азиатского рынка оснастила смартфон поддержкой двух сим-карт. По информации IDC, на китайский рынок приходится 18% глобальных отгрузок iPhone.

От запрета на продажу iPhone пострадает не только Apple, но и её поставщики в Поднебесной. Речь идёт в первую очередь о компаниях Skyworks Solutions, Qorvo и Broadcom — акции этих корпораций уже негативно отреагировали на вчерашний бан. По подсчётам аналитика Mizuho Виджая Ракеша, контракты с Apple приносят Skyworks и Qorvo около 40% выручки, Broadcom — не менее 15%.

"Есть риск, что Qualcomm не остановится и попробует использовать этот прецедент в других странах", — считает Ракеш. Show must go on — Мюнхенский окружной суд на следующей неделе рассмотрит дело о нарушении Apple 13 патентных заявок Qualcomm. Аналогичное разбирательство в следующем году может начаться уже на родине Qualcomm и Apple, в США. В обоих случаях истец будет требовать запрета продажи iPhone, соответственно, в Германии и США. По мнению экспертов, немецкие суды редко выносят радикальные решения в разбирательствах с патентами, однако в 2011 году Motorola Mobility через суд добилась запрета продаж актуальных моделей iPad на территории страны.

Козырь в рукаве Трампа

Не стоит забывать, что на китайской экономике держится бизнес десятков крупнейших американских компаний, которые имеют в Поднебесной сеть поставщиков. Например, главный поставщик Apple, Foxconn, уже начинает строить завод во Вьетнаме — это позволит обойти 10%-ную пошлину на импорт китайских товаров в США. Из Поднебесной бежит и производитель экшен-камер GoPro, который сегодня объявил о том, что в течение 2019 года компания переедет из Китая.

Впрочем, есть и полярные мнения по теме. Аналитик Дэниел Айвс считает, что последствия запрета касаются лишь доли в 10–12% устройств, продаваемых Apple в Китае. Айвс заметил, что история с баном вызвала больше шума в прессе, чем реальных последствий. Эксперты Jefferies Эдисон Ли и Тимоти Чау заявили, что Huawei выгодно спустить историю на тормозах и договориться с американской стороной. Дело в том, что бизнес китайского супергиганта завязан на американских технологиях: США не просто заблокирует продажи смартфонов, но и закроет лицензирование операционной системы Android. Если Huawei не сможет получить лицензии на Android от Google, то о перспективах быть первой в освоении технологии 5G ей придётся забыть. Такой расклад, в свою очередь, обеспечивает президента США Дональда Трампа дополнительным козырем в торговой войне.

Очевидно, что дальнейшее развитие конфликта будет зависеть от принимаемых в высоких кругах США и Китая решений. По мнению американского лидера, с противоречиями между Вашингтоном и Пекином можно разобраться в течение 90 дней. Вероятно, ключевые решения будут приняты по истечении этого периода. Тем не менее ответ США на выпад азиатской стороны непосредственно будет связан с судьбой топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, дело которой сейчас рассматривают канадские суды.