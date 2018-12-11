Вы следующие! Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter на соблюдение законов

По установленным нормам, зарубежные ресурсы обязаны собирать и хранить личные данные российских пользователей на российских серверах. Спецслужба проверит, так ли поступают две популярные иностранные соцсети.

Роскомнадзор до конца года проверит Facebook и Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных. Об этом сообщил глава службы Александр Жаров ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор просто запросит информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Закон обязует зарубежные сервисы записывать, систематизировать и хранить их на российских серверах.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. Компания отказалась подключиться к реестру запрещённых сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи.