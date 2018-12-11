Instagram создаст специальные аккаунты для популярных блогеров

Пользователи с большим количеством подписчиков смогут ограничивать доступ к своим личным сообщениям и увидят более подробную статистику страницы.

"Инстаграм" тестирует профиль для блогеров с особыми возможностями. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По полученным данным, с ним пользователь сможет отрывать доступ к Direct только определённым аккаунтам, другие не смогут ему писать. Так личные сообщения не будут замусорены нежелательными собеседниками.

Также в аккаунте для блогеров будет расширена статистика профиля. Пользователь увидит, сколько аккаунтов подписались и отписались от него. Ожидается, что такие аккаунты появятся в соцсети в 2019 году.

Ранее в Instagram Direct появились голосовые сообщения. Длина аудио может быть до 60 секунд. Соответствующая иконка появилась рядом со строкой сообщения.