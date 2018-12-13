Bloomberg: Apple перенесёт производство iPhone из Китая

Из-за последствий торговой войны между Вашингтоном и Пекином iPhone может сильно подорожать.

По сообщению Bloomberg, Apple рассматривает перенос производства iPhone из Китая в другую страну. Решение может быть вызвано последствиями торговой войны между США и Китаем.

Apple может перевезти производство своего смартфона в другую азиатскую страну. Это будет возможно, если американский налог на импорт поднимется до 25%. На данный момент компания платит 10%-ную пошлину на ввоз смартфонов, произведённых в Поднебесной. По сообщению источника Bloomberg, сейчас Apple пристально следит за ситуацией и в ближайшее время намерена "отсидеться".

Слухи о переносе производства iPhone из Китая в другую страну появляются не в первый раз. В начале месяца стало известно, что главный подрядчик Apple, компания Foxconn, строит завод во Вьетнаме. Переезду поставщиков Apple может способствовать, например, запрет на продажу iPhone в Китае.