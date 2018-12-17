В Google перешёл ещё один топ-менеджер Tesla

За год из корпорации Илона Маска по разным причинам ушли как минимум четыре руководителя высшего ранга.

Параг Ваиш, который возглавлял отдел цифровых продуктов компании Tesla, ушёл в Google. Переход может означать высокий интерес Google к беспилотным авто, передаёт Electrek.

По сообщению источника, Параг Ваиш покинул компанию на прошлой неделе. В Google он будет заниматься секретным проектом компании Area 120. Мужчина был причастен к запуску таких автомобилей, как Tesla Model 3 и Tesla X.

Это далеко не первый высокопоставленный сотрудник, который покидает компанию Tesla за этот год. В ноябре корпорацию Илона Маска покинул глава юридического отдела Фил Ротенберг, этим летом из проекта также ушли сразу два топ-менеджера — вице-президенты Джастин Маканир и Даг Филд.