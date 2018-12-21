Почему сотовые операторы повышают цены

По мнению экспертов, рост цен на связь неизбежен, потому что мобильные операторы не могут игнорировать законы рынка.

Сегодня три сотовых оператора страны ("Мегафон", "Билайн" и Tele2) начали извещать абонентов о повышении тарифов на связь. О том, что тарифные ставки неизбежно вырастут, было известно ещё давно, но телеком-компании не спешили уведомлять клиентов. Наверное, любые повышения, кроме своей зарплаты, по-умолчанию воспринимаются в штыки. Лайф пытается разобраться, с чем связан рост цен, на сколько вырастет стоимость мобильной связи и адекватен ли такой новогодний сюрприз.

На главную причину роста тарифов операторы указывают в разговоре с клиентами. Например, пользователям компании "Билайн" в письмах счастья говорится, что тарифы будут изменены с 1 января, а в беседе со службой поддержки отмечается, что оператор выполняет федеральный закон по изменению ставки НДС. Шаблоны для ответа (и методички сотрудникам компании), видимо, были подготовлены ещё в конце ноября, когда стало ясно, что повышение тарифов неизбежно. Своих клиентов также предупредил "Мегафон", который уточнил, что переход на новые цены состоится 9 января. Из провайдеров "большой четвёрки" пока что только МТС не спешит уведомлять клиентов, однако Лайфу известно, что компания скоро тоже подготовит своих абонентов к повышению тарифных ставок.

Рост цен неизбежен не только среди продуктов телеком-провайдеров, но и в других сегментах рынка. Как ранее заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, решение повысить НДС с 18% до 20% является наименее болезненным для россиян и для экономики по сравнению с другими вариантами увеличения доходов бюджета. Получается, что из-за изменения налоговой ставки растёт налоговая нагрузка на бизнес, который вынужден компенсировать расходы повышением тарифов. Законы рынка не изменить, операторы не могут себе позволить игнорировать изменения законодательства и тормозить в развитии.

Как стало известно из сообщений абонентов ведущих операторов страны, повышения в целом незначительные и не должны заставить клиентов мигрировать от одного провайдера к другому. По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, кроме изменения НДС рост цен вызван и другими причинами. "Прежде всего, это необходимость исполнения "закона Яровой", изменения курса рубля и инфляция", — заявил эксперт. Кусков заметил, что операторы не могут заниматься меценатством, потому что и так выполняют разные социальные функции, а расходы бизнес вынужден перекладывать на плечи абонентов.

"Однозначное повышение ценовых характеристик будет. Это не значит, что рост цен у одного оператора приведёт к молниеносному оттоку аудитории к другому", — говорил Денис Кусков в разговоре с Лайфом ещё в ноябре. По словам Кускова, абоненты должны принять это как данность, а провайдеры — честно донести информацию о том, что повышение коснётся всех игроков рынка, до своей аудитории. Чем операторы, собственно, сейчас и занимаются.

Ещё одной причиной для спокойствия абонентов должен стать факт, что в России наблюдаются довольно низкие цены на связь по сравнению с остальным миром. Отметим, что сохраняется адекватная стоимость не только голосовых звонков, но и цена мобильного интернета — более важной и востребованной в современных реалиях рынка услуги. Так, согласно исследованию Content Review за лето 2018 года, Россия вошла в топ-10 стран с самым дешёвым мобильным интернетом. Например, при средней мировой стоимости 280,49 рубля за 1 Гб трафика в нашей стране этот показатель равен 65,2 рубля.

Своевременное объяснение повышения тарифов должно успокоить абонентов и приготовить к тому, что в следующем году платить за разговоры, SMS и Интернет придётся немного больше. Не только в интересах самих операторов или государства, но и в интересах клиентов, которые наверняка хотят и дальше пользоваться качественной связью.