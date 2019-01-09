Смартфоны Apple и Samsung подорожали в России

Цены на технику американской и корейской компаний скорректировались сразу с Нового года.

Производители смартфонов Apple и Samsung подняли цены на свою продукцию в России. Судя по всему, это связано с учётом изменения ставки НДС, передаёт РИА "Новости".

Например, стоимость техники Apple (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Macbook Air и прочего) выросла примерно на 1,7%. Так, флагманский смартфон XS подорожал c 87,99 тысячи рублей до 89,48 тысячи рублей. Выросли цены в том числе и на технику Samsung: стоимость флагманского девайса Galaxy Note на 128 Гбайт увеличилась до 71,49 тысячи рублей (на 2,1%).

Представители Samsung объяснили увеличение изменением ставки НДС, в Apple ситуацию комментировать отказались. Напомним, что повышающий ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20% закон вступил в силу в России с 1 января 2019 года.