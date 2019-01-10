В Google Chrome появится собственный блокировщик рекламы

Пользователи будут защищены от всплывающих окон, видеорекламы со звуком и больших баннеров.

Функция блокировки рекламы в Google Chrome станет доступна во всех регионах начиная с июля. Об этом сообщает компания в официальном блоге.

В первую очередь она заблокирует самые агрессивные виды рекламы: всплывающие окна, автоматически воспроизводящиеся видео, большие баннеры и объявления с обратным отсчётом времени.

Сейчас эта возможность доступна в США, Канаде и Европе. Google отмечает, что с ней сайты приходят в хорошее состояние и агрессивной рекламы становится меньше из-за того, что её просто не выгодно размещать.

Ранее Google Chrome научился предупреждать пользователя, если сайт попытается тайно оформить платную подписку по номеру телефона. В версии Chrome 71 при заходе на подобный ресурс высветится предупреждение, что при указании номера пользователю может быть подключена платная подписка.