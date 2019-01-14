Названы самые продаваемые автомобили в России в 2018 году

Два первых места заняли модели отечественного производителя Lada, третье — Kia Rio.

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Если верить приведённым данным, за прошлый год было продано 108 364 авто этой модели. Успех объясняется расширением семейства — почти половина проданных экземпляров приходится на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

Второе место по популярности заняла другая модель Lada — Lada Granta с показателем 106 325 проданных копий. Третье место — Kia Rio с показателем в 100 148.

Ранее эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года. Самым комфортным стал Mercedes Maybach S600, самым быстрым — Bugatti Chiron, самым безопасным — Volvo XC90, а титул "Электрокар года" вручён Tesla Model S.