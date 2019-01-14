Cadillac показал свой первый электромобиль

Автоконцерн Cadillac опубликовал фото своего первого электромобиля. Об этом сообщает Electrek.
Электрокар будет конкурировать с Tesla Model X и Audi e-tron. Им окажется большой кроссовер с тремя рядами сидений.
Название модели и дату выхода компания не назвала. Отметим, что новый президент автоконцерна Стивен Карлайл намерен повысить популярность бренда за границей, электромобиль может сыграть в этом важную роль.
Ранее сообщалось, что Cadillac выпустит пять новинок для России в 2019 году. На её автомобильном рынке могут появиться седан, купе, внедорожник и два кроссовера.
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