Cadillac показал свой первый электромобиль

Первый электрокар популярной компании будет интересен тремя рядами сидений и футуристичным дизайном.

Автоконцерн Cadillac опубликовал фото своего первого электромобиля. Об этом сообщает Electrek.

Электрокар будет конкурировать с Tesla Model X и Audi e-tron. Им окажется большой кроссовер с тремя рядами сидений.

Название модели и дату выхода компания не назвала. Отметим, что новый президент автоконцерна Стивен Карлайл намерен повысить популярность бренда за границей, электромобиль может сыграть в этом важную роль.

Ранее сообщалось, что Cadillac выпустит пять новинок для России в 2019 году. На её автомобильном рынке могут появиться седан, купе, внедорожник и два кроссовера.