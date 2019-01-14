WhatsApp тестирует аутентификацию по отпечатку пальца

С такой функцией можно дать разблокированный телефон другому человеку и не бояться, что он откроет вашу переписку.

WhatsApp начал тестировать защиту мессенджера с помощью отпечатка пальца — пользователь сможет открыть приложение, только когда сканер распознает его палец. Об этом сообщает WABetal Info.

Функция будет поддерживаться на Android-смартфонах с операционной системой версии Marshmallow и младше. Активировать её можно будет в настройках. Альтернативным способом аутентификации будет пин-код.

Это сделает приложение безопаснее. Вы сможете дать телефон другому человеку без опасения, что кто-то откроет мессенджер и прочтёт переписки. Эта возможность уже тестировалась на iOS. Дата её появления не сообщается.

Ранее мессенджер перестал поддерживать старые операционные системы. Пользователи уже не могут или в скором времени не смогут создать на них новые аккаунты, а со временем WhatsApp и вовсе перестанет работать на таких устройствах.