"Ржунемагу". Россиянин не смог пользоваться бойлером из-за блокировки Telegram

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"Ржунемагу". Россиянин не смог пользоваться бойлером из-за блокировки Telegram

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Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Производитель использует серверы Amazon, которые в России заблокированы или работают нестабильно.

Водонагреватель бренда Ariston перестал работать из-за блокировки Telegram. Об этом случае сообщил пользователь устройства на "Пикабу".

Владелец водонагревателя сообщил на "Яндекс.Маркете", что не может управлять устройством по Wi-Fi, хотя в инструкции такая возможность прописана. Производитель ответил, что приложение плохо работает из-за блокировки серверов Amazon, которые использует компания. Их IP-адреса использует Telegram.

— Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!))) — ответил владелец водонагревателя.

Бойлер не единственная жертва блокировки. Роскомнадзор вместо мессенджера также препятствовал работе Microsoft, "Дикси", Twitch, PlayStation Network и других популярных сервисов.

Ранее Лайф вспоминал главные скандалы 2018 года в индустрии технологий. Блокировка Telegram вошла в список.

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