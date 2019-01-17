"Ржунемагу". Россиянин не смог пользоваться бойлером из-за блокировки Telegram

Водонагреватель бренда Ariston перестал работать из-за блокировки Telegram. Об этом случае сообщил пользователь устройства на "Пикабу".
Владелец водонагревателя сообщил на "Яндекс.Маркете", что не может управлять устройством по Wi-Fi, хотя в инструкции такая возможность прописана. Производитель ответил, что приложение плохо работает из-за блокировки серверов Amazon, которые использует компания. Их IP-адреса использует Telegram.
— Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!))) — ответил владелец водонагревателя.
Бойлер не единственная жертва блокировки. Роскомнадзор вместо мессенджера также препятствовал работе Microsoft, "Дикси", Twitch, PlayStation Network и других популярных сервисов.
Ранее Лайф вспоминал главные скандалы 2018 года в индустрии технологий. Блокировка Telegram вошла в список.
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