Германия может остаться без 5G

Немецкие власти по сигналу Вашингтона могут закрыть для Huawei рынок связи пятого поколения.

Правительство Германии намерено отстранить Huawei от аукционов на частоты 5G в Берлине, передаёт Financial Times.

По версии источника, правительство, чтобы снизить зависимость экономики от Китая, намерено выдавить Huawei с рынка связи пятого поколения. Например, ужесточить стандарты безопасности, чтобы китайская компания не проходила по условиям в число претендентов на 5G-частоты. Тем самым, полагают эксперты, Huawei может быть отрезана от немецкого рынка, а проникновение связи пятого поколения в стране замедлится.

По слухам, правительство получило сигнал от Вашингтона, где американские власти призвали союзные государства отказаться от услуг компании, которую они подозревают в шпионаже в интересах Китая. Сообщается, что кабинет министров ещё не пришёл к единогласному решению.

По данным источников, на этой неделе Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против Huawei, которую подозревают в краже коммерческой информации у американских партнёров. Напомним, что 11 января топ-менеджер китайской компании был арестован в Польше по подозрению в шпионаже.