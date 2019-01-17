СМИ: Прокуратура США начала уголовное расследование против Huawei

Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против китайской компании Huawei, которую подозревают в краже коммерческой информации у американских партнёров, сообщает The Wall Street Journal.

По информации журналистов, расследование было начато в том числе из-за поданных в 2017 году гражданских исков к компании, по одному из которых Huawei обязали выплатить T-Mobile $4,8 млн компенсации за присвоение данных об устройстве Тарру, которое используется для проверки смартфонов.

Официальных комментариев от представителей Минюста США и Huawei пока не поступало, однако СМИ предполагают, что возбуждение уголовного дела — это новый виток негласной торговой войны, которая началась из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином .

Ранее Лайф сообщал, что финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу взяли под стражу в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Позже ещё один топ-менеджер Huawei был арестован в Польше по обвинению в шпионаже.