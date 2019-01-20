Названы приложения из Google Play, воровавшие данные банковских карт

Они использовали вирус, показывающий злоумышленнику экран смартфона. Так можно сделать скриншот во время ввода пароля.

В Google Play найдены приложения, ворующие данные банковских карт. Об этом сообщает Trend Micro.

Это приложения Currency Converter и BatterySaverMobi. По словам Google, они уже удалены из цифрового магазина. Второе приложение успели установить пять тысяч раз до обнаружения в нём вредоносного программного обеспечения.

Они использовали вирус Anubis. Эксперты поняли это, посмотрев программный код приложений. Он предоставляет злоумышленникам доступ к экрану, так они смогут увидеть личные данные жертвы, в том числе пароли от банковских карт.

Ранее в браузере Google Chrome нашли вирус, который воровал платёжные данные. Приложение Flash Reader работало под видом безобидного расширения, но тайком скачивало информацию о банковских картах.