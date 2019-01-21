В отношении Facebook и Twitter завели дело за хранение данных россиян

Популярные сервисы не смогли внятно отчитаться по вопросу хранения личных данных российских пользователей.

Роскомнадзор начинает в отношении компаний Facebook и Twitter административное производство. Сервисы не дали конкретного ответа о хранении личных данных пользователей на территории РФ, передаёт РИА "Новости".

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России", — заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. "Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", — заметил Ампелонский.

По словам Роскомнадзора, ведомство получило ответ от компаний Facebook и Twitter в минувшую пятницу. Запрос о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ был направлен компаниям 17 декабря 2018 года.

Напомним, что 11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. 24 декабря стало известно, что компания не собирается оспаривать штраф.