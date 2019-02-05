Viber получил масштабное обновление с новым дизайном

Заметнее всего изменена панель управления. В целом интерфейс популярного мессенджера стал гораздо удобнее.

Viber получил обновление с масштабно переосмысленным интерфейсом. Об этом сообщает компания в официальном блоге.

Теперь в панели управления расположены только три иконки: "Чаты", "Вызовы", "Ещё". Разработчики отмечают, что новый интерфейс сделал мессенджер удобнее.

Также они вспомнили и предыдущие улучшения. В прошлом году им удалось сделать мессенджер вдвое быстрее и повысить качество аудио- и видеосообщений.

Ранее был усовершенствован WhatsApp. Теперь мессенджер на iOS можно заблокировать и открыть только с помощью Touch ID и Face ID.