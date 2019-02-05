Telegram получит поддержку мультиаккаунта в ближайшем обновлении

Новая возможность мессенджера упростит переключение между учётными записями. Вводить код будет не нужно.

Telegram для iOS получит поддержку мультиаккаунта в следующем обновлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Telegram Info.

В меню настроек будет добавлен раздел с учётными записями. Там вы сможете мгновенно переключиться между аккаунтами без необходимости вводить пароль.

В Android-версии мессенджера мультиаккаунт появился в декабре 2017 года.

Ранее основатель клиента Павел Дуров сказал, что 2019 год будет важнейшим для Telegram. Предприниматель пообещал внедрить много новых возможностей, о которых просили пользователи.