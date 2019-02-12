Одобрили. Продажи Reebok взлетели после скандальной рекламы

Сразу несколько интернет-магазинов сообщили об увеличении продаж бренда спортивных товаров.

После выпуска скандальной рекламы продажи бренда Reebok в интернет-магазине Ozon.ru выросли на 20%. Об этом сообщили представители сайта изданию Hi-Tech Mail.ru.

Ресейлер отметил всплеск спроса на товары компании в период с 8 по 10 февраля по сравнению с тем, что было за неделю до выхода рекламы. Заказы поступали преимущественно из городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и прочих.

В другом интернет-магазине также отметили рост продаж Reebok. Если верить предоставленным данным, в период с 8 по 10 февраля число покупок увеличилось на 6% по сравнению с 1–3 февраля.

Онлайн-магазин Lamoda также сообщает об увеличении продаж товаров бренда:

— Количество запросов в поиске не изменилось, но в целом вырос спрос на спортивные товары, а среди них Reebok показал самый высокий рост — 57%, — сказала Залина Богазова, представитель компании.

Также на сайте в это время появились скидки, что могло увеличить продажи эффективнее скандальной рекламы.

Проект Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ вызвал широкий общественный резонанс из-за подписи "пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Рекламные картинки после волны возмущения удалили из "Инстаграма", но кадры всё равно разлетелись по Сети. Ранее Лайф собрал 10 лучших мемов из соцсетей на эту тему.