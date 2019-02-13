Похоже, Ozon готовит ребрендинг и открывает доставку еды

Обнаружены новые логотипы популярного интернет-магазина. Возможно, применение им найдётся уже в ближайшее время.

Есть вероятность, что интернет-магазин OZON готовит ребрендинг. Лайф нашёл заявку на товарные знаки на сайте Федерального института промышленной собственности.

Компания зарегистрировала новые логотипы. В первую очередь это эмблема для сервиса доставки еды. В конце января стало известно, что компания начнёт заниматься доставкой продуктов из ресторанов. Сервис откроется к середине года.

Также мы нашли и другой бренд. Если сейчас на сайте стоит OZON.ru, то на найденном нами изображении синими буквами указано просто OZON. Где именно он будет применяться — неизвестно.

Указанные название общества с ограниченной ответственностью и юридический адрес совпадают с актуальными данными интернет-магазина. В пресс-службе отказались от комментариев.

Напомним, что ранее OZON убрал бесплатную доставку. При заказе товара указывается ещё и её стоимость.