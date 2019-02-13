"Яндекс" покажет водителям ямы на российских дорогах

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"Яндекс" покажет водителям ямы на российских дорогах

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Фото: © L!FE

Система соберёт данные с помощью пользователей сервиса и отобразит на карте опасные участки.

Бортовой компьютер "Яндекса" покажет ямы на российских дорогах. Об этом рассказала компания в рамках презентации "Автодень".

Система будет собирать данные от владельцев сервиса и отреагирует на резкие манёвры на дороге.

Также в разработке находится функция оповещения служб спасения в экстренных ситуациях. Об этом Лайфу рассказал руководитель "Яндекс.Авто" Андрей Василевский.

Новая функция будет работать в приложении "Яндекс.Навигатор" в новом бортовом компьютере "Яндекс.Авто". Его презентовали в конце января этого года.

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