"Яндекс" покажет водителям ямы на российских дорогах

Бортовой компьютер "Яндекса" покажет ямы на российских дорогах. Об этом рассказала компания в рамках презентации "Автодень".
Система будет собирать данные от владельцев сервиса и отреагирует на резкие манёвры на дороге.
Также в разработке находится функция оповещения служб спасения в экстренных ситуациях. Об этом Лайфу рассказал руководитель "Яндекс.Авто" Андрей Василевский.
Новая функция будет работать в приложении "Яндекс.Навигатор" в новом бортовом компьютере "Яндекс.Авто". Его презентовали в конце января этого года.
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