"Яндекс" позволит водителям оплачивать топливо на АЗС прямо с лицевого счёта

"Яндекс" разрешит водителям оплачивать топливо на АЗС прямо с лицевого счёта. Об этом сообщила компания в рамках презентации "Автодень".
Услуга будет работать для таксистов "Яндекс.Такси", обычных клиентов и водителей грузовиков, бизнеса. Оплата с лицевого счёта позволит заправлять авто без выхода из машины и, как следствие, очередей.
Компьютер запомнит тип топлива, остаток в баке и другие параметры. На АЗС сразу получат эти данные, что также сократит время ожидания.
Ранее стало известно, что бортовой компьютер "Яндекса" отобразит на картах ямы на российских дорогах. Система соберёт данные с помощью пользователей.
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