"Яндекс" позволит водителям оплачивать топливо на АЗС прямо с лицевого счёта

Компьютер запомнит тип топлива и другие данные, а на АЗС укажет их. Всё это сэкономит время автолюбителей.

"Яндекс" разрешит водителям оплачивать топливо на АЗС прямо с лицевого счёта. Об этом сообщила компания в рамках презентации "Автодень".

Услуга будет работать для таксистов "Яндекс.Такси", обычных клиентов и водителей грузовиков, бизнеса. Оплата с лицевого счёта позволит заправлять авто без выхода из машины и, как следствие, очередей.

Компьютер запомнит тип топлива, остаток в баке и другие параметры. На АЗС сразу получат эти данные, что также сократит время ожидания.

Ранее стало известно, что бортовой компьютер "Яндекса" отобразит на картах ямы на российских дорогах. Система соберёт данные с помощью пользователей.