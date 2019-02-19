Кажется, в Instagram Stories появится стикер для донатов

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Кажется, в Instagram Stories появится стикер для донатов

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Фото: © Pixabay

Разработчики популярной соцсети тестируют ещё одну новую возможность. С ней у блогеров появится ещё один способ монетизации.

Instagram тестирует стикер для доната в Stories. Об этом сообщила исследователь Джен Манчин Вонг в "Твиттере".

Эта возможность похожа на имеющуюся в Facebook для сбора средств на благотворительность или в личных целях. О вероятности выхода такой возможности не говорится.

Ранее Instagram интегрировал Direct в тестовую веб-версию сайта. Разработчикам стали доступны личные сообщения в мобильных и десктопных браузерах.

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