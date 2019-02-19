Кажется, в Instagram Stories появится стикер для донатов

Разработчики популярной соцсети тестируют ещё одну новую возможность. С ней у блогеров появится ещё один способ монетизации.

Instagram тестирует стикер для доната в Stories. Об этом сообщила исследователь Джен Манчин Вонг в "Твиттере".

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 февраля 2019 г.

Эта возможность похожа на имеющуюся в Facebook для сбора средств на благотворительность или в личных целях. О вероятности выхода такой возможности не говорится.

Ранее Instagram интегрировал Direct в тестовую веб-версию сайта. Разработчикам стали доступны личные сообщения в мобильных и десктопных браузерах.