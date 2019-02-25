Глава "Роскосмоса" удалил аккаунты в соцсетях

Страницы топ-менеджера корпорации в популярных соцсетях недоступны. Причины таких действий не сообщаются.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своим социальным сетям.

Политик удалил страницу в "Фейсбуке" и ограничил доступ к аккаунту в "Твиттере". Причины этих действий не сообщаются.

Напомним, Рогозин занимает пост главы "Роскосмоса" с 24 мая 2018 года. В соцсетях он публиковал записи преимущественно о деятельности своей корпорации.

Ранее "Роскосмос" не указал в списке космических запусков полёт "Востока-1", на борту которого Юрий Гагарин впервые вышел на околоземную орбиту. В пресс-службе сказали, что эта недоработка связана с перезапуском сайта.