Топ-менеджер Huawei: спецслужбы США — лицемеры и шпионы

По его мнению, развитие китайской компании воспрепятствует тотальной слежке за пользователями электроники со стороны Агентства национальной безопасности.

Заместитель председателя совета директоров Huawei Гуо Пинг в интервью Financial Times обвинил Агентство национальной безопасности США в лицемерии и шпионаже.

По его словам, страна именно в политических целях запретила использовать оборудование китайской компании у себя и публично начала обвинять её в шпионаже. Топ-менеджер утверждает, что это лицемерие. США осознают отставание от Китая в развитии технологий и умышленно мешают Huawei.

Пинг уверен, что США сами следят за людьми через их смартфоны. Китайские компании не будут передавать данные спецслужбам Штатов, чего они и боятся.

Напомним, информацию о тотальной слежке рассекретил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. Из-за этого он попросил политическое убежище в России.

В декабре прошлого года в Канаде по обвинению в нарушении санкций против Ирана была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. По данным правительства США, компания отгружала в Иран свои смартфоны с комплектующими из Штатов, что противоречит местному законодательству.