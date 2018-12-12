Суд Канады решил отпустить финансового директора Huawei под залог

По данным канадских СМИ, Мэн Ваньчжоу могут освободить, если США до 8 января 2019 года не направят Канаде официальный запрос о её экстрадиции.

Суд Канады отпустил финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу под залог, сообщает агентство Reuters. Сумма залога составляет 10 миллионов канадских долларов, из них 7,5 миллиона долларов должны быть внесены наличными.

Женщину обязали сдать все паспорта и документы, по которым можно совершать поездки. Также Ваньчжоу запрещено подавать заявления на новые паспорта. Кроме того, гарантиями должны служить ценные бумаги или поручители. Женщина должна согласиться на электронный мониторинг её передвижений. Ей нельзя покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено выезжать в сопровождении охранника.

В Huawei прокомментировали решение суда отпустить под залог финдиректора компании.

— Мы полностью уверены, что канадское и американское правосудие достигнут справедливых выводов в последующих разбирательствах. Как мы всё время подчёркивали, Huawei соблюдает все законы и предписания в странах и регионах, где мы работаем, включая контроль экспорта и санкционные законы ООН, США и ЕС, — сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу взяли под стражу в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана.