Названы самые популярные типы мобильных приложений

Компания Newzoo назвала самые популярные типы мобильных приложений.
На первом месте ожидаемо расположились соцсети, ими пользуются 67% пользователей смартфонов. На втором разместились приложения для шопинга (56%), а на третьем — игры (50%). Далее соответственно идут музыка и cтриминговые сервисы.
Аналитики отмечают рост популярности мобильных игр. Они ожидают, что в 2019 году число мобильных геймеров достигнет 2,4 миллиарда, а чистая прибыль составит 148 миллиардов долларов.
Ранее были названы 10 самых прибыльных приложений на iPhone. Самое популярное — Netflix, за год на нём заработали 790,2 миллиона долларов.
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