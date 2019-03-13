WhatsApp получит важнейшую функцию в ближайшее время

Читайте также

WhatsApp получит важнейшую функцию в ближайшее время

924

Фото: © Twitter/Engadget

Разработчики мессенджера продолжают улучшать приложение, чтобы пользователи могли отличить правдивую информацию от фейковой.

В WhatsApp появится возможность "Поиск по картинке" для выявления фейковых новостей. Об этом сообщает Engadget.

Увидев в сообщениях присланную картинку, пользователь определит, есть ли похожие в Интернете и правдива ли полученная информация.

Нововведение было замечено в коде обновления для Android 2.19.73. Дата его появления в стабильной версии мессенджера не сообщается.

Разработчики борются с фейковыми новостями. Проблема больше всего распространена в Индии. Там был ряд случаев, когда толпа линчевала людей после ложных сообщений в мессенджере.

Ранее в WhatsApp на iOS появилась защита по биометрии. Чтобы открыть приложение и получить доступ к перепискам, система должна отсканировать лицо или отпечаток пальца.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×