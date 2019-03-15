Разведка предостерегла Германию от сотрудничества с Huawei

По словам спецслужб, установив телекоммуникационное оборудование в стране, компания будет передавать данные китайским спецслужбам.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) предостерегла правительство страны от использования телекоммуникационного оборудования Huawei. Об этом сообщает Spiegel.

По словам правоохранительного органа, с его помощью компания может шпионить за жителями страны и передавать данные китайским спецслужбам.

Тем не менее Правительство Германии не намерено полностью отказываться от оборудования Huawei. Вместо этого оно хочет строго урегулировать работу компании на законодательном уровне.

Huawei стабильно обвиняют в краже данных. Ранее в Польше были задержаны представители компании по обвинению в шпионаже. Особенно часто это делают власти США. Обе стороны обвиняют друг друга в шпионаже. Какая из них права, непонятно.

Ранее топ-менеджер Huawei Гуо Пинг обвинил Агентство национальной безопасности США в лицемерии. По его словам, страна именно в политических целях запретила использовать оборудование китайской компании у себя и публично начала обвинять её в шпионаже. Он уверен, что США осознают своё отставание от Китая в развитии технологий и умышленно мешают Huawei.