Разведка предостерегла Германию от сотрудничества с Huawei

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) предостерегла правительство страны от использования телекоммуникационного оборудования Huawei. Об этом сообщает Spiegel.
По словам правоохранительного органа, с его помощью компания может шпионить за жителями страны и передавать данные китайским спецслужбам.
Тем не менее Правительство Германии не намерено полностью отказываться от оборудования Huawei. Вместо этого оно хочет строго урегулировать работу компании на законодательном уровне.
Huawei стабильно обвиняют в краже данных. Ранее в Польше были задержаны представители компании по обвинению в шпионаже. Особенно часто это делают власти США. Обе стороны обвиняют друг друга в шпионаже. Какая из них права, непонятно.
Ранее топ-менеджер Huawei Гуо Пинг обвинил Агентство национальной безопасности США в лицемерии. По его словам, страна именно в политических целях запретила использовать оборудование китайской компании у себя и публично начала обвинять её в шпионаже. Он уверен, что США осознают своё отставание от Китая в развитии технологий и умышленно мешают Huawei.
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