Apple признали виновной в нарушении патентов и оштрафовали

Компания выплатит компенсацию производителю процессоров за нарушение трёх патентов.

Федеральный суд в Сан-Диего (штат Калифорния) признал Apple виновной в нарушении патентных прав поставщика процессоров — Qualcomm. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания из Купертино нарушила три патента чипмейкера и должна выплатить ему около $31 миллиона. Другие подробности не сообщаются.

Скандал вокруг Apple и Qualcomm продолжается с прошлого года. Из-за этого суды Германии и Китая запрещали продажи iPhone серии 7, 8 и X в своих странах. Оба раза компания из Купертино обходила запрет путём обновления программного обеспечения с исправлением элементов, где нарушены патенты.