В приложении "Погода" для iPhone исчезли крымские города

Российские пользователи не могут найти города полуострова. Возможно, это связано с политикой компании в отношении Крыма.

В приложении "Погода" для iPhone пропали крымские города. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Лайф проверил информацию. В приложении действительно нельзя найти города полуострова. Пресс-служба Apple оказалась недоступна для комментариев.

Между тем депутат Госдумы Александр Старовойтов сообщил, что Apple проигнорировала требование российского парламента о корректном отображении городов Крыма. Он уверен, что исчезновение крымских городов в приложении "Погода" может быть частью политики Apple в отношении Крыма.

Ранее подобный скандал разразился вокруг Google. На картах Крым отображался украинским регионом. Компания назвала это технической ошибкой и уже исправила обозначение полуострова.