В Google заверили, что исправили ошибку с неправильным отображением Крыма

В компании заявили, что для обозначения названий и границ следуют местному законодательству.

Компания Google сообщила, что исправила ошибку, из-за которой на их картах Крым у некоторых пользователей отображался не российским.

— Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на iOS видела неверную информацию, — заявили ТАСС в Google.

По словам представителя компании, в Google прилагают все усилия, чтобы объективно отображать спорные регионы на локальных версиях карт, следуя местным законам.

Лайф сообщал, что в конце января в Госдуме решили разработать законопроект, который бы вводил наказание за неверное отображение государственных границ. Тогда появившееся обозначение Крыма как территории Украины в компании назвали техническим сбоем.