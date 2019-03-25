Гаджет-лайфхак. Функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали

Большинство людей используют Telegram, WhatsApp и Viber с настройками по умолчанию и даже не подозревают о том, какими возможностями обладают обычные программы. Лайф рассказывает о лайфхаках, которые позволят использовать мессенджеры по максимуму.

Telegram

Одна из главных фишек мессенджера — возможность переключать "Режим работы", который скрывает чаты и каналы с отключенным оповещением. Откройте настройки, наберите на клавиатуре workmode и подтвердите действие во всплывшем окне. Правда, работает это только в десктопной версии.

Telegram можно использовать в качестве записной книжки или папки "Избранное" Отправляйте сообщения самому себе для создания быстрых заметок. Также шлите понравившиеся посты из каналов и чатов Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Импровизированных "блокнотов" и "папок" может быть несколько. Чтобы не сваливать всё в кучу, создайте несколько каналов или групп и разбейте их по тематике контента: мемы, список дел и т. д.

Группы, чаты и каналы можно развести по разным вкладкам Правда, только на Android и только при использовании сторонних клиентов вроде Plus Messenger или Bgram Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Можно сделать так, чтобы важные чаты и каналы всегда оставались на виду. Нажмите правой кнопкой мыши на контакт и выберите в меню "Закрепить". На телефоне меню контакта открывается долгим нажатием.

Непрочитанные сообщения и посты можно увидеть, не открывая чаты и каналы Сделайте долгое нажатие на аватарку чата или канала — вам откроется предпросмотр последних сообщений или постов Фото: © L!FE/Татьяна Руденко

В Telegram можно писать жирным шрифтом и курсивом. В первом случае поставьте перед нужным словом и после него две звёздочки (*). Для курсива используйте нижнее подчёркивание (_).

WhatsApp

В WhatsApp можно писать не только жирным и курсивом, но и с зачёркиванием Для жирного текста расставьте уже знакомые звёздочки (*). Для курсива — нижнее подчёркивание (_). Для зачёркивания — тильду (~) Фото: © L!FE/Татьяна Руденко

WhatsApp может сэкономить трафик мобильного интернета. Отключите в настройках автозагрузку файлов через мобильную сеть. Медиа будут приходить, но придётся подтверждать загрузку.

На любой смартфон WhatsApp можно установить дважды На iOS и Android есть две версии мессенджера — обычная и Business. На тот случай, если нужно развести личные и деловые переписки Фото: © L!FE/Татьяна Руденко

Звонки могут стать экономнее и стабильнее. Часто звонки в WatsApp через мобильный интернет выходят нестабильными. Поможет включение "Экономии данных" в "Настройках звонков".

Чаты WhatsApp забивают память смартфона — не забывайте их чистить В пункте настроек "Хранилище" можно увидеть чаты, занимающие сотни мегабайт. Выбирайте самые объёмные и жмите "Освободить место" Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Важные чаты можно вынести на рабочий стол смартфона. Перейдите в переписку с нужным контактом, нажмите в меню "Ещё" и выберите "Добавить иконку на экран".

Собеседник всегда знает, что вы прочли его сообщение. Эту опцию можно отключить Выбираем в настройках "Аккаунт", далее идём в "Приватность", теперь снимаем галочку с пункта "Отчёты о прочтении" Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Переписки в WhatsApp можно защитить от чужих глаз паролем. Но только с помощью стороннего приложения, которое называется Messenger and Chat Lock.

Viber

В Viber можно разослать одно сообщение нескольким контактам сразу Создайте новое сообщение, выберите "Рассылка", отметьте необходимые контакты и жмите "Готово" Фото: © L!FE/Татьяна Руденко

На Android есть неофициальные версии Viber с расширенным функционалом. Например, есть клиенты без рекламы или с изменённым интерфейсом. Также существует способ сделать платные стикеры бесплатными.

В Viber отправленное сообщение можно удалить незаметно Сделайте долгое нажатие на сообщении и выберите "Удалить у всех". Пост удалится из беседы без каких-либо уведомлений Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Viber тоже засоряет память смартфона. В Viber удалить ненужные файлы проще, чем в WhatsApp. Нужно открыть "мусорный" чат, войти в меню и нажать на "Очистить чат".

Любой чат можно защитить PIN-кодом без дополнительных утилит Находим нужную переписку, делаем долгое нажатие и в открывшемся меню жмём "Скрыть чат". Устанавливаем PIN-код — и готово Фото: © Flickr/Claudia

В Viber можно стать "невидимкой". Нужно открыть "Настройки", выбрать "Конфиденциальность" и снять галочку с пункта "В сети". Никто больше не опознает ваш статус.