Telegram разрешил удалять сообщения собеседника в крупном обновлении

Компания считает, что у пользователей её сервиса должна быть возможность контролировать переписки.

Мессенджер "Телеграм" получил крупное обновление, в котором разработчики добавили новые возможности контроля переписки. Об этом сообщается в блоге компании.

По словам предпринимателя, личная переписка может использоваться против человека. Теперь юзеры мессенджера могут удалять из переписки как свои сообщения, так и собеседника. Делать это можно спустя любое время после публикации.

Также пользователь теперь сам решит, будет ли отображаться его аккаунт, если собеседник перешлёт их сообщения. Также можно настроить, кому будут доступны фото учётной записи.

Помимо этого разработчики улучшили сервис и по мелочам. К примеру, теперь пользователям доступен поиск по стикерам, GIF-изображениям и эмодзи. А если сообщение содержит только смайлики, то они будут крупнее обычного.

Ранее важное обновление появилось в версии мессенджера для iOS. Теперь пользователям iPhone доступен мультиаккаунт: они могут переключаться между учётными записями без необходимости вводить пин-код. В "Телеграме" для Android мультиаккаунт доступен с декабря 2017 года.