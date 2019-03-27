WhatsApp для Android готовится получить тёмную тему

Разработчики уже тестируют ночное оформление интерфейса. Возможно, скоро оно появится и в стабильной версии приложения.

В бета-версии WhatsApp для Android 2.19.82 появилась тёмная тема. Об этом сообщает WABetaInfo.

С таким оформлением фон становится чёрным, текст — белым, а пиктограммы — зелёными. Ночное оформление интерфейса снизит нагрузку на глаза и сократит энергопотребление на смартфонах с OLED-экраном.

Дата появления этой функции в стабильной версии приложения не сообщается. Программисты мессенджера работают над тёмной темой с сентября 2018 года.

Ранее Лайф назвал возможности WhatsApp и других мессенджеров, о которых вы могли не знать. К примеру, в нём можно писать не только жирным шрифтом и курсивом, но и с зачёркиванием.