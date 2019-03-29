В "Одноклассниках" появились песни группы Rammstein

Дискография популярной группы собрана в музыкальной витрине соцсети. Хиты можно прикреплять к виртуальным подаркам и отправлять друзьям.

В "Одноклассниках" стали доступны дискография немецкой группы Rammstein и её новый сингл. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Речь идёт о сингле к новому альбому — Deutschland. Его уже можно послушать на ресурсе.

Пользователям "Одноклассников" также стали доступны альбомы группы, в числе которых Mutter, Reise и её последний студийный альбом — Liebe ist fur alle da. Помимо этого в них появились главные хиты Rammstein, среди которых — Sonne, Ich will, Du hast и прочие.

К выходу каталога в соцсети отдельно появился и плей-лист с самыми популярными песнями группы. Его можно послушать в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях для iOS и Android.

Главные хиты Rammstein можно ещё и подарить. Некоторые треки группы добавлены на витрину музыкальных подарков, их можно прикрепить к любому виртуальному подарку.

Ранее Rammstein раскритиковали за клип на сингл Deutschland. В нём музыканты предстали в роли узников концлагерей. Еврейское общество Германии обвинило группу в антисемитизме.