В Instagram может появиться функция перемотки видео

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В Instagram может появиться функция перемотки видео

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Фото: © Flickr/Stock Catalog

Пользователи соцсети смогут смотреть видео не с начала, а с определённого момента.

"Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала. Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Она опубликовала видео с демонстрацией возможности. Пока такая функция доступна только в бета-версии приложения. Дата её появления в стабильной версии не названа.

Ранее стало известно, что в Instagram Direct может появиться опция совместного просмотра видео. Она работает по аналогу совместного просмотра видео в "Фейсбуке".

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