В Instagram может появиться функция перемотки видео

Пользователи соцсети смогут смотреть видео не с начала, а с определённого момента.

"Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала. Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 марта 2019 г.

Она опубликовала видео с демонстрацией возможности. Пока такая функция доступна только в бета-версии приложения. Дата её появления в стабильной версии не названа.

Ранее стало известно, что в Instagram Direct может появиться опция совместного просмотра видео. Она работает по аналогу совместного просмотра видео в "Фейсбуке".