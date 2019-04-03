В WhatsApp появится новая возможность

Компания сообщила о скором появлении новой функции, которая усовершенствует настройки конфиденциальности.

В WhatsApp расширят настройки конфиденциальности — пользователи сами решат, кто сможет добавлять их в группы. Об этом сообщается в блоге компании.

Активировать возможность можно будет в настройках мессенджера в разделе "Группы". Так, пользователь получит приглашение в группу, активное в течение трех дней, и сам решит, вступать в неё или нет.

Новые настройки у некоторых пользователей появятся сегодня, в течение ближайших нескольких дней они станут доступны всем юзерам мессенджера.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится счётчик пересланных сообщений. Пользователи смогут посмотреть, сколько раз их сообщения отправлялись в другие чаты.