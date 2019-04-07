Эксперты рассказали, что ждёт Рунет в будущем

Политики и топ-менеджеры крупных компаний предположили, какие сегменты будут развиваться, а какие пойдут на спад.

Эксперты в беседе с ТАСС сделали прогнозы относительно ближайшего будущего Рунета.

По мнению заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, пользователей сильнее начнёт интересовать приватность.

— Будет две модели поведения. Одна — всё бесплатно, но отдаёшь свои данные. Вторая — платишь за приватность, — говорит замминистра.

Подобное мнение выразил и глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Он считает, что возможности защитить персональные данные будут совершенствоваться. Так, в нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" предусмотрено создание платформы, которая позволит пользователям узнать, какие организации используют их персональные данные, и при необходимости отозвать согласие на их обработку.

Ещё одним трендом Волин видит спад интереса к соцсетям. Замминистра считает, что пользователи "наиграются".

По его мнению, будет развиваться дистанционное образование. Спрос на него среди пользователей Рунета увеличивается. Тем не менее Волин отметил, что полный переход в онлайн-режим в ближайшем будущем вряд ли совершится.

Плуготаренко ещё одним трендом назвал распространение IT в повседневной жизни. Технологии уже это делают, в будущем возрастёт популярность "умного дома".

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что главным трендом Рунета станет развитие электронной коммерции.

— Интернет-компании всё больше начинают проникать физически в жизнь людей: в виде курьеров сервисов доставки, водителей онлайн-такси, голосовых помощников и роботов, — говорит Добродеев.

Следующим этапом развития Рунета, по его мнению, станет цифровизация традиционных индустрий — здравоохранения, образования, умного ретейла и целых отраслей промышленности.

Российскому сегменту Интернета 7 апреля исполнилось 25 лет. Лайф вспомнил о самых значимых событиях в его истории, а также пообщался с несколькими блогерами — одногодками Рунета, которые благодаря ему достигли успеха.