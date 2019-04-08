Новая функция WhatsApp защитит пользователей от фейковых новостей

WhatsApp, возможно, позволит скрыть часто пересылаемые сообщения. Об этом сообщает WABetainfo.
Возможность заметили в бета-версии приложения. С ней сообщения, которые были пересланы более четырёх раз, не будут отображаться в группах.
Так разработчики борются с распространением фейковых новостей. Конечно, злоумышленники могут копировать текст и рассылать в разные группы и разным людям, но это усложнит им задачу.
Также, возможно, пользователи мессенджера смогут сами решать, кто сможет добавлять их в группы. Активировав функцию, юзер получит приглашение в группу, активное в течение трёх дней, и сам решит, вступать в неё или нет.
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