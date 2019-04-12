Facebook оштрафовали на 3 тысячи рублей

Соцсеть не предоставила информацию о хранении личных данных российских пользователей и понесла административный штраф.

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о хранении данных российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Соцсеть отказалась предоставлять информацию о локализации личных данных пользователей из России. Они должны храниться на российских серверах, где они находятся, неизвестно. Соцсеть признана виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление сведений или информации").

Ранее Twitter аналогичным образом была оштрафована на 3 тысячи рублей — также за отказ предоставить информацию о локализации личных данных российских пользователей. Напомним, Роскомнадзор начал административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в конце января.