Служба доставки проверит состояние здоровья курьеров

У сотрудников Delivery Club на этой должности будет возможность ежегодно обследоваться. Они получают медицинскую книжку при выходе на работу, но здоровье требует постоянного контроля.

Delivery Club организует бесплатный медосмотр для своих курьеров, адаптированный под особенности их труда.

Ежегодно сотрудники компании без отрыва от работы будут проходить базовый медицинский check up. Их будут ждать осмотры терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, уролога, нарколога, а также, учитывая характер работы, хирурга-флеболога. Помимо этого, они пройдут ряд лабораторных исследований, включая кардиограмму и флюорографию.

Перед началом работы каждый курьер получает медицинскую книжку, но компания считает, что здоровье требует постоянного внимания. Delivery Club также готова сделать это мероприятие совместным и пригласить на него всех курьеров, вне зависимости от компании, которую они представляют.

Широкий общественный резонанс вызвал инцидент со смертью курьера "Яндекс.Еды" от сердечного приступа. После этого в Сети начали писать о тяжёлых условиях труда в компании. Лайф разобрался, что именно выяснилось про работу в "Яндекс.Еде" и чем может обернуться эта история для сервиса.