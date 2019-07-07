Самый главный Android-смартфон лета. Всё, что известно про Galaxy Note 10

Samsung Mobile является флагманом на рынке смартфонов. Поэтому анонс каждого нового продукта компании — событие. Намедни стало известно, когда состоится следующее — презентация главного Android-смартфона лета Galaxy Note 10. До мероприятия остаётся всего ничего, поэтому Лайф рассказывает всё, что известно про этот девайс на сегодняшний день.

Даты, цена, название

Во вторник, 2 июля, Samsung разослала журналистам приглашения на пресс-конференцию Galaxy Unpacked, которая состоится 7 августа в Нью-Йорке. Нет поводов сомневаться в том, что именно тогда покажут Galaxy Note 10. Во-первых, на открытке изображён неотъемлемый атрибут Note-серии — стилус S Pen. Во-вторых, смартфон Galaxy всегда анонсируют в рамках Galaxy Unpacked. В-третьих, конец лета и самое начало осени — это устоявшийся период, в который обновляются фаблеты Samsung.

Даты релиза нет. Однако, опираясь на опыт прошлых лет, можно смело говорить, что Note 10 поступит в продажу спустя пару-тройку недель после анонса: в конце августа или самом начале сентября. Между анонсом и релизом Note 9, например, прошло 15 дней. В любом случае, гарантируем, что в продажу новинка поступит до сентябрьской пресс-конференции Apple, на которой покажут iPhone 11, про который мы, к слову, тоже писали .

Разумеется, нет и ценника. Хотя, будьте уверены, за неделю до анонса наверняка кто-то из ретейлеров сольёт заветные цифры. И, как нам кажется, ничего хорошего от них ждать не стоит. Так как смартфоны год от года дорожают, мы склоняемся к тому, что Note 10 начнёт с 1100 долларов. Galaxy Note 9 в прошлом году стартовал с 1000 долларов.

По части нейминга нас наверняка ждёт сюрприз. Во-первых, у Samsung уже есть устройство, которое называется Galaxy Note 10 — десятидюймовый планшет. Надо что-то придумывать, чтобы избежать путаницы. С другой стороны, таблет вышел аж в 2012 году, поэтому корейцы, скорее всего, просто проигнорируют сей факт. Во-вторых, ходят с лухи, что Samsung хочет расщепить линейку Note на две ветки. Старшая может получить подзаголовок Pro или Plus. По некоторым д анным, младшая версия будет продаваться только в Европе. Ну и, в-третьих, Note 10 носит кодовое название Da Vinci, имя одного из самых известных художников эпохи Возрождения. Даже несмотря на то, что почти всегда рабочие названия смартфонов никак не отражаются на их свойствах, хочется думать, что новинка Samsung всё же будет каким-то образом ориентирована на дизайнеров или художников.

Дисплей

Если не считать S Pen — главной фишкой линейки Note всегда был большой экран. Больше, чем у Galaxy S Plus. На то линейку и называют Note. Хотя справедливости ради отметим, что S10 Plus в этом году догнал Note 9 — в обоих случаях стоит 6,4-дюймовый экран. Авторитетный инсайдер OnLeaks утверждает , что обычный Note 10 получит 6,3-дюймовый экран, тогда как в Pro-версии он вырастет до 6,75 дюйма. Также неоднократно появлялись спекуляции о 6,66-дюймовом экране.

Но интереснее всего то, как компания расположит фронталку. Note 9 был сильно похож на S9, поэтому можно предположить, что Samsung не станет рисковать и сделает Note 10 по лекалам S10. Если так, то мы получим большой безрамочный экран типа Infinity-O, то есть с круглым отверстием под камеру. Утечка это, к слову, подтверждает .

С другой стороны, во время презентации экранов Infinity всех типов корейцы говорили о версиях U, V, O и просто Infinity без вырезов. Первые три уже используются в смартфонах Samsung. А вот про последний ничего не слышно. Нам кажется, что Infinity-O достанется обычному Note 10, а просто Infinity достанется Pro-версии.

Про этот экран ничего не известно. Но, учитывая, что именно Samsung первая заговорила про экраны, которые прячут фронталку под матрицей, мы думаем, что в Infinity и, как следствие, в Note 10 Pro мы увидим именно это решение. Тем более, что ждать корейцам больше нельзя. Китайцы из Oppo уже показали рабочий прототип такой системы.

Дизайн и опции

Внешность изменится, но революции не ждите. Если опираться на рендеры OnLeaks, то Note 10 получит скруглённые бока. А верх и низ будут ровными, как у Huawei P30 или флагманских Lumia.

Сзади расположатся камеры. Причём вертикально, а не горизонтально, как у S10. Количество разнится в зависимости от версии: Note 10 получит тройную камеру, а Pro-версии, судя по слухам, достанется квадрокамера. Подробнее о них — ниже.

Утомившая весь мир кнопка Bixby не исчезнет. Даже если сбудутся самые смелые прогнозы , согласно которым корейцы осмелятся заменить механические кнопки ёмкостными, как, например, в HTC U12 Plus или Nubia Red Magic Mars. Не отходя от элементов управления, отметим, что в новых фаблетах дактилоскопический датчик расположится в экране.

А вот чего, скорее всего, новый фаблет лишится, так это разъёма для mini-jack. На это указывает множество слухов. Хотя есть и опровержения. Такие же неофициальные. Тут же отметим, что внешнего стереозвука в новых Note может и не быть. Вместо разговорного динамика Samsung почти наверняка будет использовать технологию Sound-on-Display, реализацию которой мы уже видели в устройствах Huawei, LG и Xiaomi. Во всяком случае, на рендерах нет ни намёка на разговорный динамик, необходимый для стерео.

Камеры

Как мы уже отметили, Note 10 Pro получит четыре основные камеры, тогда как обычная десятка — только три. Другой известный инсайдер Ice Universe утверждает , что набор оптики старшей модели будет состоять из главного 12-мегапиксельного датчика, 12-мегапиксельного телеобъектива, ультраширокого 16-мегапиксельного варианта и, наконец, вспомогательного ToF-модуля. Обычный Note 10, вероятно, обойдётся без последнего.

Ранее Ice Universe также писал , что главной фишкой камеры Note 10 станет регулируемая диафрагма. Она, в отличие от S9, получит уже три режима (f/1.5, f/1.8 и f/2.4), а не два. Есть также информация , что телеобъектив будет с пятикратным оптическим зумом, как в P30 Pro. И вертикальное расположение камер подходит для перископической системы линз как нельзя лучше.

Da Vinci's two biggest changes:

1.Change the front camera position

2.Change the rear camera position — Ice universe (@UniverseIce) 19 мая 2019 г.

По данным того же источника, в Note 10 будет только одна фронтальная камера, которая расположится в середине верхней части экрана. Что странно, никто не рискует высказываться о двойной фронталке в старшей модели. Хотя именно такой модуль установлен в S10 Plus.

Производительность, автономность и связь

В случае с производительностью ошибиться в прогнозах сложно. У флагманов всегда плюс-минус одинаковая начинка. Процессор в Note 10 будет либо Snapdragon 855, либо Exynos 9820 в зависимости от региона. Оба варианта — флагманские.

Оперативной памяти ожидается от 8 до 12 Гб. Не сложно догадаться, что больше получит Pro-версия. Встроенной же памяти ожидается не меньше 256 Гб, но и не больше 1 Тб.

С аккумуляторами немного интереснее. Есть несколько утечек на этот счёт. Согласно одной , Note 10 Pro получит аккумулятор на 4500 мАч. Это отнюдь не рекордный показатель, но довольно значимый для линейки Galaxy. Однако, согласно более свежему вбросу, обе версии Note 10 получат аккумулятор ёмкостью 4170 мАч. Что, конечно, всё ещё больше, чем у S10+ и Note 9, но не так хорошо, как 4500 мАч.