Huawei победит США. Почему Трамп обломал зубы о китайскую компанию

США и Китай объявили перемирие. В первую очередь администрация Дональда Трампа решила снять часть санкций с Huawei, на которую американцы показательно спустили всех собак. Лайф рассказывает, почему американцы продолжат отступать и по-другому быть не может.

Что произошло?

Министр торговли США Уилбур Росс официально разрешил американским компаниям возобновить партнёрство с Huawei. Правда, не сию минуту, не всем и непонятно, на каких условиях. Так как Huawei всё ещё остаётся в списке компаний, которые представляют потенциальную угрозу национальной безопасности, американским компаниям придётся получать у правительства специальные лицензии перед заключением договоров с китайцами. Росс уточнил , что партнёрство возобновится только в безопасных для США сферах.

В то же время другие американские политики продолжают огрызаться. Например, директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу утверждает , что послабления временные и обратимые. Таким образом США показывают, что они всё ещё контролируют ситуацию. Однако есть причины полагать обратное. Скорее всего, полная амнистия Huawei неизбежна. И вот почему.

Мотивы бойкота Huawei выглядят как плохая пропаганда

По версии Вашингтона, Huawei попала под раздачу из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. Несмотря на то что Трампом эта причина педалируется с начала года, журналисты всё ещё сомневаются в её весомости. Например, The Verge пишет , что если Huawei и может шпионить за американским народом, то только через сетевое оборудование, в частности вышки 5G. Однако здесь возникает сразу несколько вопросов.

Во-первых, Huawei уже отрезали от поставок сетевого оборудования в Новый Свет. Зачем и дальше душить компанию? Во-вторых, внятных доказательств того, что в китайском оборудовании есть бэкдор для спецслужб КНР, нет. И если не верите нам, то знайте, что такой же позиции придерживается Международный союз электросвязи. Её генсек Хоулинь Чжао считает эти инсинуации абсурдными. В противном случае Huawei — идиоты. Ведь, если факт шпионства действительно всплывёт, компания в один миг и бесповоротно лишится выхода на международный рынок.

Ладно вышки. Но какое отношение к угрозе нацбезопасности имеет смартфонный бизнес Huawei? Ведь китайские телефоны и без торговой войны почти никогда не продавались в Америке. Если и есть страх перед слежкой за обывателями посредством продуктов, то логичнее было бы блокировать DJI, чьи квадрокоптеры облетели уже весь Новый Свет.

Угроза нацбезопасности как-то связана с промышленным шпионажем? Свежо предание. Ещё бывший руководитель ФБР Джеймс Коми говорил , что все американские компании делятся на два типа: те, у кого китайцы уже всё украли, и те, которые об этом пока не знают. Да и потом, почему наказывают в таком случае только Huawei? Есть, например, Lenovo, которая также получала и получает технологии как минимум Intel.

Трамп, к слову, похоже, не до конца понимает, при чём тут нацбезопасность. Вскоре после майского обострения конфликта между США и Китаем он сказал , что Huawei "очень опасна", но при этом санкции могут отменить, если стороны придут к компромиссу. Многие из-за этих тезисов подловили Трампа на противоречии. Мол, что это за опасность такая, которой можно пренебречь в пользу экономической выгоды?

Трамп втянул в политику технологических гигантов и подставил их под убытки

В общем, многие журналисты и аналитики склоняются к версии, что лозунг "Huawei — враг" — это пропаганда, чтобы граждане не задавали лишних вопросов, а технологические гиганты покорно слушались администрацию Трампа. Впрочем, на последних патриотический призыв сработал не очень хорошо. Поскольку IT-компании видят в бойкоте Huawei слишком большие убытки.

Аналитики Goldman Sachs подсчитали , что в 2018 году 70 американских компаний получали прибыль от поставок комплектующих для Huawei, в их числе — Intel, AMD, Broadcom, Qualcomm, Microsoft, Nvidia и не только. Каждая из этих компаний зарабатывает на китайцах десятки и сотни миллионов долларов. Broadcom, например, в 2018-м получила примерно 305 миллионов долларов, а Qualcomm — 230 миллионов.

И это ещё никто не считал деньги Google, которые компания потенциально может потерять из-за отлучения смартфонов Huawei от Android. В 2018 году из полутора миллиардов отгруженных смартфонов 14,6% пришлось на долю Huawei. Мало того что "корпорация добра" останется без лицензионных отчислений, так ещё и большой кусок биг-дата от неё уплывёт — за пользователем телефона Huawei без Android не особо-то и подглядишь. А Huawei непременно расстанется с Google — ждите осени.

Разумеется, в огромном минусе от бойкота Huawei останутся и американские операторы. Ведь эта китайская компания, если верить аналитикам, в 2017 году завоевала 28% рынка телеком-оборудования по всему миру. В 2016-м было 25%. И в будущем эта доля станет ещё больше, поскольку вот-вот все страны кинутся запускать 5G. И, чем больше площадь государства, тем выгоднее будет обращаться за помощью именно к Huawei, так как услуги китайцев дешевле и технологичнее, чем их европейских конкурентов — Ericsson и Nokia, которым принадлежит ещё 27 и 23% рынка связи соответственно.

Исходя из этого предположим, что уже после ближайших финансовых отчётов Вашингтон столкнётся с жёстким лоббированием санкций против Huawei со стороны американских IT-компаний. Точнее, лоббирование уже началось. Как минимум Intel, Qualcomm и Micron Technology Inc. уже давят на Министерство торговли США.

США не смогут увернуться от рикошета

Причём довольно болезненного. И китайскому правительству совсем не обязательно для этого заступаться за Huawei. У этой компании и без того достаточно ресурсов, используя которые она может заставить Белый дом задуматься об опрометчивых поступках. Мы, конечно же, — об интеллектуальной собственности. В руках китайского телеком-гиганта, по разным данным, сосредоточено от 56 000 до 69 000 патентов, которые распространяются как на базовые технологии связи, так и на "Интернет вещей" (IoT). Ещё 50 000 патентов находится на рассмотрении.

"Ну и наворовали же!" — пошутит кто-нибудь. Можно, конечно, предположить, что китайцы где-то что-то подглядели у американцев, но не стоит умалять и мощность R&D компании. В 2018 году в разработку новых технологий и исследования Huawei инвестировала 15,3 миллиарда долларов — больше, чем Microsoft, Volkswagen, Intel и даже Apple. Именно благодаря гигантским ежегодным инвестициям в науку восточный телеком-гигант и получил столько интеллектуальной собственности. А патенты в IT-бизнесе — это главное оружие.

И Huawei уже наводит свою огромную пушку на американцев. В конце июня китайский телеком-гигант пригрозил связисту Verizon взысканием в размере одного миллиарда долларов за использование всего 230 патентов. Ирония в том, что, даже если американские операторы не будут пользоваться оборудованием Huawei (а скоро так и будет — запрещено законом), они всё равно окажутся должны китайцам. Ведь патентами Huawei пользуются все другие поставщики. А за использование патентов нужно платить роялти. Роялти платит заказчик оборудования. Не попасть на удочку Huawei здесь крайне сложно — у этой компании больше, чем у кого-либо, патентов на 5G.