Последний Huawei на Android. Обзор смартфона с гибким экраном Mate X

Осенью стартуют продажи первого смартфона Huawei с гибким экраном — Mate X. Релиз устройства в России под большим вопросом. Но, несмотря на это, Лайфу удалось протестировать диковинку. С удовольствием делимся своими впечатлениями.

Оговоримся сразу, ниже — не полноценный обзор Mate X, а превью. Huawei привезла в Россию только один экземпляр новинки, который держит за семью печатями. То есть на долгосрочное тестирование журналистам семпл не дают. Но позволяют протестировать аппарат в офисе компании под наблюдением сотрудника.

В режиме "Планшет"

При раскрытии шарнир, отвечающий за трансформацию смартфона, похрустывает. С одной стороны — звук приятный, с другой — тревожный. Хотя представитель Huawei уверяет, что беспокоиться не о чём. Верим, но про себя отмечаем, что психологически хруст любого сложного механизма воспринимается как признак ненадёжности. Мы ни в коем случае не утверждаем, что на сотый раз Mate X обязательно рассыпется. Просто подчёркиваем, что к треску аппарата придётся привыкать.

К слову о надёжности. Российский семпл — видавший виды. На корпусе много царапин и несколько потёртостей. Мы это к тому, что конкретно наш Mate X всё же прошёл какую-никакую проверку временем.

Раскрытый смартфон очень тонок. По большей части. Справа всё же есть утолщение. В нём расположен вычислительный блок: процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти. Точнее — всё это появится в консьюмерской версии. В тестовом же образце всего 2 и 16 ГБ памяти.

Также в выпуклости расположились камеры: 40 Мп, 8 Мп, 16 Мп и ToF. За качество фото ручаться не будем. По снимкам одной комнаты крайне сложно оценить потенциал камеры. Под объективами — вспышка, а под ней — кнопка, отвечающая за фиксатор сложенной части экрана. Не нажав на эту кнопку, Mate X не раскрыть. На наш взгляд, удачное решение. Так как резко сокращается число случайных открытий.

В целом утолщение не вызывает негативных эмоций. Разве что эстетически приятнее было бы без него. С другой стороны, не факт, что с таким дизайном смартфон не растерял бы в эргономике. Как-никак, утолщение обеспечивает удобный и надёжный хват одной рукой. А лёжа на столе, этот элемент служит подставкой.

Режим "Смартфон"

В сложенном состоянии упомянутый бортик и откидная половина экрана находятся на одном уровне. И зазор между всеми компонентами минимальный. В руке девайс ощущается почти как классический монолитный смартфон. Смущает только масса — 300 грамм.

К слову о весе. Моментами Mate X сводит мозг с ума. Дело в том, что раскрытый смартфон в 9 из 10 случаев держится двумя руками. И так большой вес гаджета не чувствуется. Однако, как только устройство складывается и оказывается в одной руке, 300 грамм тут же дают о себе знать.

Аналогичная ситуация с толщиной. Раскрытый Mate X восхищает своим изяществом. Но только аппарат закрывается, он сразу превращается в невзрачный брусок. Но это первая эмоция, вызванная контрастом разных форм смартфона. Она быстро сменяется объективной оценкой. Сложенный Mate X — далёк от катастрофы промышленного дизайна. И, на наш взгляд, гораздо привлекательнее Galaxy Fold.

Дежурное перечисление элементов по периметру. На правом торце расположились качелька громкости и сканер отпечатков пальцев. Он же выполняет функцию кнопки Power. Снизу, в районе утолщения, — разъём USB-C, микрофон и решётка мультимедийного динамика. Сверху — ИК-порт и гибридный SIM-лоток. Перпендикулярно им расположилась сетка разговорного динамика.

Всё про экран

Начнём с хорошего. Экран огромный — 8 дюймов. Если новый форм-фактор приживётся, то казуальные пользователи планшетов наверняка забудут про свои iPad. Потому что, как минимум, веб-контент потреблять на Mate X одно удовольствие. Во многом благодаря тому, что здесь нет компромиссов в виде "чёлок", "капелек" и "дырочек".

С видео всё сложнее. Дело в соотношении сторон почти 1:1. Проще говоря, дисплей квадратный. Из-за этого при воспроизведении клипов половина (если не больше) экрана остаётся пассивной. С другой стороны, и iPad в этом плане — не эталон.

Тип матрицы — AMOLED. Картинка насыщенная и яркая. Здесь же отмечаем, что в сложенном состоянии выключенная половина экрана не будет расходовать заряд аккумулятора. Разрешение обещают 2200 на 2480 точек. Для 8 дюймов предостаточно. В нашем же случае размер картинки был ограничен Full HD. Да и в целом матрица выдавала артефакты в виде полос, которые видно на фото. Само собой, в релизной версии ничего подобного не предвидится.

Место сгиба видно. В раскрытом положении излом слегка горбится. И тактильно, и визуально это чувствуется. Критично ли? Вообще нет. Глаза привыкают к особенности так же быстро, как и к современным всевозможным вырезам. Во всяком случае, в помещении. Не исключаем, что под прямыми солнечными лучами неровности бросаются в глаза сильнее.

Экран семпла был в плёнке. Рука автоматически потянулась её снимать, но суровый взгляд представителя Huawei помог нам справиться с соблазном. При этом вендор спокойно подчеркнул, что плёнка — всего лишь защита, а не функциональный слой экрана, как в Galaxy Fold. Спорить не стали. Впрочем, и так понятно, что тактильно экран Mate X ощущается иначе. Не так, как у обычных смартфонов. Пальцы не чувствуют привычного прохладного и твёрдого стекла.

Теперь о грустном. Напомним, Mate X складывается экраном наружу, а не внутрь, как тот же Samsung. Не совершать случайные нажатия при сгибе сложно. Какую-то их часть смартфон блокирует. Во всяком случае, когда в шарнире раздаётся характерное "хрясь", тачскрин словно отключается. До тех пор, пока смартфон не фиксируется в одном из двух положений. Тем не менее случайные нажатия всё равно проскакивают. Это плохо. Никому не хочется случайно позвонить шефу в три часа ночи. Здесь балл в пользу Samsung.

Ещё корейская раскладушка практичнее. Откидная половина экрана Huawei в сложенном состоянии берёт на себя роль задней крышки. Той части любого смартфона, которая собирает наибольшее количество царапин и вмятин. Защитная плёнка, конечно, этот недостаток немного нивелирует. Но что-то нам подсказывает, что при повседневном использовании денег на плёнки не напасёшься.

Резюме

Раз уж заговорили о практичности, перейдём к вердикту. Имеет ли данный форм-фактор право на существование? Однозначно да. Ведь были же в своё время у Nokia монстры из серий 9ххх и Nxx. Станут ли смартфоны вроде Mate X массовыми — однозначно нет. Менее удобно, чем классика. Менее практично, чем классика. И гораздо дороже ( около $2500), чем классика. Однако очень узкая, но постоянная аудитория у раскладушек 2.0 наверняка появится. Взять тех же бизнесменов, которые круглосуточно мониторят много таблиц и документов, но не хотят возить с собой планшеты.

При этом говорить о полноценной замене ноутбуков или даже планшетов, чем грозился владыка Huawei перед анонсом Mate X, пока очень рано. Потреблять контент с раскладных смартфонов очень удобно. Но создавать его — едва ли. Не в последнюю очередь в этом виновата Google. Корпорация вообще забыла, что когда-то на Android работали ещё и планшеты. Google, в отличие от Apple, никак не развивает концепцию "планшет как рабочий инструмент".

Коль заговорили об Android. Релиз Mate X ожидается в сентябре. Скорее всего, это будет последний смартфон Huawei с ОС Google. Во всяком случае, многие склоняются к тому, что уже с Mate 30, который выйдет осенью, дебютирует Hongmeng OS . И вот, возможно, уже с фирменной операционкой потенциал дисплея условного Mate X2 раскроется лучше. Мы это к тому, что если среди читателей есть кто-то, кто посматривает на раскладушку Huawei, то ему стоит подождать.

Тем более что сама Huawei россиянам в этом поможет. Поскольку в РФ Mate X продаваться не будет. И мы склонны расценивать это решение не как дискриминацию, а как одолжение.