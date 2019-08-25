Весь мир под колпаком. Как iPhone, наушники и приставки шпионят за людьми

Никогда такого не было, и вот опять. Приставки Xbох уличили в слежке за пользователями. Есть ли спасение от прослушки и как понять, что "умный" чайник, телевизор или приставка за вами следят.

Вы сами виноваты

Да. В лицензионное соглашение, которое нам предлагает производитель устройств или разработчик программы, как правило, вносятся все необходимые предупреждения. Например, сведения о том, что данные пользователя будут собираться, содержатся где-нибудь в середине, а то и в конце огромного пользовательского соглашения, которое никто из нас (давай будем честными) никогда не читает. И если там написано, что, принимая условия, пользователь даёт добро на размещение своих интимных фото, то так оно и будет.

Но здесь нужно сразу отметить, что большая часть данных действительно собирается не для того, чтобы собрать на пользователя какой-то компромат. Важно отметить, что ведущие компании имеют при себе огромные аналитические отделы, которые сутки напролёт анализируют полученные данные. Исключений в этом случае почти не бывает: будь то онлайн-сервис с сериалами или производитель бытовой электроники — все они собирают данные о своих пользователях. Первых интересует платёжеспособность, сфера деятельности и вкус на художественные произведения, вторых — примерно то же, но в другом формате.

Почти все (исключения в этом случае единичны) структуры хранят данные в огромных центрах обработки, откуда к ним удалённо получают доступ подрядчики. Именно их чаще всего и "ломают" хакеры. Вспомните последние скандалы, связанные, например, с компанией Cambridge Analytica. Это не кто иной, как подрядчик компании Facebook, которого вовремя обнаружили "компетентные органы". Напрямую ни один техногигант в такую работу (во всяком случае сейчас) не влезает, потому что разоблачение чревато банкротством и тюремным сроком.

"Да кому вы нужны" и другие басни

Конечно, можно сколько угодно рассуждать о том, что "цифровая гигиена" и "нужно придумывать сложные пароли", но если пользователь выполнил все эти условия, а данные всё равно утекли, то как быть? В общем-то, никак. Проблема состоит в том, что доказать намеренный слив данных почти невозможно, для этого нужна работа сотен сотрудников спецслужб. В другом случае добиться правоты тоже непросто: если хакеры взломали серверы компании и скачали себе неизвестно что и неизвестно в каких количествах, то предъявить компании претензии будет крайне тяжело.

А вот промышленный шпионаж, которым "страдают" техногиганты в якобы мирных целях, — это уже совершенно другая история. Всё чаще она касается не столько программ, сколько программ внутри уже готовых продуктов. Помните скандал с первым умным дверным звонком Ring от Amazon? Тогда целой толпе разработчиков в Киеве дали доступ к миллионам устройств, и они могли открывать и закрывать их по своему усмотрению. Но, к счастью, полный беспредел быстро пресекли, а Amazon наказали.

Чего обычные пользователи не знают, так это масштабов провала безопасников из Amazon. С учётом того, что устройств миллионы, для хранения записей с камер потребовались огромные центры обработки данных, и сколько копий удалось снять для бандитов и разных мошенников — неизвестно даже сейчас.

Но это ещё ничего. В 2018 году британская газета Guardian сообщила о сенсационной прослушке техники Apple... её создателями. Как следует из данных, опубликованных газетой, "яблочники" следят за всей своей техникой. Правда, касается это лишь голосового помощника Siri, для совершенствования которого все голосовые запросы передавались для анализа (наберите воздуха в грудь) третьим лицам. Именно их в итоге и взломали хакеры, а потом "слили" данные в открытый доступ.

Дальше — больше. Была такая британская компания, называлась Hoover. В 2017-м эти господа представили миру "уникальную стиральную машину", вместе с которой пользователю продавали и специальное приложение для смартфона. Оно, основываясь на данных геолокации, "просчитывало" варианты и вычисляло возможность испачкаться в том или ином месте. В кофейне, ресторане или баре, например. Когда об этом стало известно британским властям, разразился настоящий скандал. При этом сохранность данных производитель стиральных машинок пока так и не подтвердил.

Также никаких комментариев не было и от Apple после истории с прослушкой беспроводных наушников AirPods. И хотя эта история была, скажем так, локальной, неприятная уязвимость всё равно есть, и удалённо прослушивать чужие разговоры можно.

Ноутбук — прошлый век

Про слежку за пользователями через смартфоны, социальные сети и даже ноутбуки мы уже писали, но новый скандал с прослушкой приставок Xbox от Microsoft заставил нас взглянуть на ситуацию под другим углом. Тут стоит слегка отойти от темы и сказать, что бытовая техника следит за человеком, исходя из задумки разработчика. К примеру, холодильник с датчиками движения и камерой не работает на полную мощность, если дома никого нет, водонагреватель не жжёт энергию по тем же причинам, и точно так же работает умный кондиционер.

Естественно, ни один производитель никогда не раскроет данных о том, кто и как хранит данные с датчиков (техника ведь подключается к Интернету), кто их фильтрует, анализирует и обрабатывает. И это молчание хранится ровно до той поры, пока всё, как говорят в таких случаях, не начинает идти наперекосяк. Правда, Microsoft в этом смысле превзошла всех, кто умудрился вляпаться в скандалы с прослушкой как в США, так и в других странах. Суть истории проста как мир: подрядчик (не совсем легально, конечно) прослушивал данные, собранные голосовым помощником Cortana.

Правда, собиралось всё это добро при помощи оснащённого микрофонами контроллера Kinect. Но история в том, что данные собирались даже после случайных активаций помощника и собирались на протяжении шести лет — с 2013 года. Ранее в Microsoft признали, что обрабатывали и продолжают обрабатывают голосовые данные помощника Cortana на Windows, а также данные из мессенджера Skype.

Напрашивается резонный вопрос: "Ну прослушивают, и что с того?". Да, в общем, ничего. Законопослушным людям скрывать нечего, но сам факт, что любые личные данные слушают, смотрят, анализируют и куда-то передают 24/7, напрягает. Даже с учётом того, что в телефоне нет и никогда не было детского порно и контактов наркодилеров, такой мониторинг беспокоит.

Можно на секунду отвлечься и представить, что, к примеру, обычный пользователь случайно попадает в поле зрения спецслужб. Пусть и по ошибке. Если его объявят в розыск, то в вечерних новостях обычным людям могут выдать порцию хорошей, пикантной и детальной информации о внешности, привычках и многом другом. И всё это с высокой долей вероятности будет собрано именно с помощью умных устройств. Даже если человек не имеет никакого отношения к преступлениям — большой брат извиняться не будет. Ну с кем не бывает, правда?

Судя по тому, что происходит сейчас, частная жизнь и приватность действительно превращаются в пережиток прошлого, которому нет никакого места. Вместо этого приходится привыкать к мысли, что любое слово и действие нужно обдумывать трижды, чтобы "случись чего" — спецслужбы не пришли с вопросами.