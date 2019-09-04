YouTube оштрафовали на 170 миллионов за слежку за детьми

Сервис продавал личные данные несовершеннолетних без согласия родителей. Правоохранительные органы США обязали выплатить штраф и изменить политику конфиденциальности.

Видеохостинговый сервис YouTube выплатит штраф в размере 170 миллионов за незаконный сбор личных данных о детях. Об этом сообщает CNBC.

Решение принято Федеральной торговой комиссией и генпрокурором Нью-Йорка. Ресурс зарабатывал на таргетированной рекламе, используя личные данные несовершеннолетних без разрешения их родителей.

В частности ресурс привлекал клиентов наличием личных данных детей. Производителям игрушек Hasbro и Mattel видеохостинг сказал, что является лидером по охвату аудитории несовершеннолетних в возрасте 6–11 лет.

В дополнение к штрафу правоохранительные органы требуют, чтобы сервис идентифицировал каналы, ориентированные на детей. К их политике конфиденциальности должны быть предъявлены отдельные требования, соответствующие американскому закону о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).

Ранее Федеральная торговая комиссия США оштрафовала сервис TikTok на $5,7 миллиона также на основании закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. Приложение аналогичным образом уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.