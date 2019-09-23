3 способа защититься от спама. От мобильных приложений до заявления в ФАС

Рекламные звонки, соцопросы и рассылка по электронной почте отвлекают вас от жизни или просто засоряют уведомлениями. Лайф разобрался, как свести их количество к минимуму.

Антиспам-приложения

Эти приложения анализируют активность вызывающего абонента и отмечают его как спамера, если замечают рассылку рекламы. В смартфонах Google Pixel подобная функция предустановлена и действует на территории США. В России приложения нужно скачивать отдельно.

Самые популярные антиспам-программы — нашумевший в прошлом году GetContact и главное приложение популярного российского поисковика. У них есть своя база номеров-спамеров. Если вам звонит один из них, приложение отметит его соответствующим образом под номером.

Подобная функция есть в 2ГИС. Чтобы активировать её, пройдите в "Настройки" —> "Телефон" —> "Блок" —> "Идентификатор вызовов".

Обратная сторона антиспам-приложений — сбор личных данных. Чтобы они работали, вам нужно разрешить им доступ к контактам, звонкам и уведомлениям. С такими правами им ничто не мешает использовать вашу конфиденциальную информацию. При настройке изучите пользовательское соглашение.

Помощь оператора

Сотовые операторы предоставляют услуги для защиты от спам-звонков.

Самые популярные — защита от спама и чёрный список. В первом случае вы оградите себя от рекламных звонков. Во втором — от звонков конкретного абонента. Это эффективно, если вам стабильно звонят с одного номера.

Нужно ли платить за подобные услуги? Да. Обычно оператор за подключение услуги взимает рубль в сутки, а за добавление одного контакта — около трёх рублей в сутки.

Приходят рекламные письма на почту? Попросите не присылать

Самый распространённый спам — рассылка по электронной почте. Обычно в целях борьбы пользователь просто отмечает адрес как спам, после чего все его сообщения приходят в соответствующий раздел.

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", компания не имеет права присылать спам человеку без его согласия. В противном случае её ждет крупный штраф. Порядок подачи жалоб размещён на сайте ФАС.

Рассылки, как правило, приходят после регистрации на сайте компании или получения услуг онлайн. К примеру, регистрируясь, вы не убрали галочку с пункта, где вы одобряете получение рекламных писем.

Впрочем, надавить на закон можно и в этом случае. Попросите компанию больше не присылать вам спам-письма. Скорее всего, она не захочет рисковать, согласится и уберёт вашу почту из своей базы.

Есть случаи, когда распространителя спама штрафовали даже за рассылку, на которую клиент соглашался. В 2016 году ФАС оштрафовала компанию Travelata за рекламные письма. Пожаловался один из клиентов. Он пять раз пользовался услугами и пять раз не убирал галочку под соглашением на получение рассылки по почте. Тем не менее это не помешало ему выиграть дело.

УФАС по Удмуртской Республике сообщило онлайн-магазину туров "о возбуждении дела по признакам нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-AP "О рекламе". Несмотря на скриншоты со стоящей галочкой в пункте, где пользователь одобряет получение рекламных писем, компания не доказала, что рассылала письма с одобрения пользователя.

Впрочем, в истории хватает непонятных моментов. К примеру, клиент, подавший в суд, по словам компании, также присылал скриншоты без галочки. Кейс с Travelata доказывает, что компании вряд ли откажут в прекращении рассылки, так как могут нажить проблемы с законом.

В России много спама?

Нет. По данным аналитиков True Caller, в 2018 году в топ-20 стран с наибольшим количеством спам-звонков Россия заняла 18-е место. Лидер по числу рекламных звонков — Бразилия, на втором и третьем месте — Индия и Чили соответственно.

Правда, число звонков-спамов в нашей стране растёт. В прошлом году в России число рекламных звонков увеличилось с 6,7 до 8,9 в месяц. Для сравнения, самая спамовая страна — Бразилия. Там в месяц совершается 37 миллионов звонков-спамов.