"Афера века". Кто виноват в пропаже бонусных баллов "Пятёрочки"

Лайф рассказывает, как злоумышленники воруют баллы с бонусных "Выручай-карт" от "Пятёрочки". Там весь сок: взломы, воровство, банальное мошенничество и не только. Узнайте об уловках крохоборов и не попадайтесь на них.

"Пятёрочка" — одна из самых больших розничных сетей в России. Разумеется, у неё есть программа лояльности — пластик "Выручай-карта". При его использовании люди получают кешбэк в виде баллов. Последними можно оплачивать товары.

"Выручай-карта" точно не лишняя, но, увы, не самая надёжная. В Интернете описана масса случаев, когда мошенники крали у людей разными способами баллы. Лайф рассказывает о самых известных схемах.

Ловкость рук и ничего более

К сожалению, угроза исходит даже от кассиров "Пятёрочки". Первый признак того, что вас хотят обмануть прямо в магазине, — округлившиеся глаза сотрудника предприятия при виде баланса на карте. Чем больше баллов, тем шире распахиваются глаза алчных кассиров.

Что может произойти дальше? Например, сотрудник либо может уронить карту покупателя, либо любым другим способом скрыть её от глаз клиента. Пока посетитель "Пятёрочки" занят укладкой товаров в пакет, кассир кладёт карту клиента в карман, а возвращает ему пустую карту. До тех пор, пока покупатель не решит расплатиться баллами, он не узнает, что его обманули. А на это может уйти много времени. Баллы на "Выручай-карте" копятся медленно.

Мы не утверждаем, что подобные случаи — обычное правило для всех магазинов. Однако героиня этого рассказа именно так и лишилась своего пластика. По её словам, в первую очередь остаться без своей карты рискуют пожилые люди. Во-первых, именно они чаще всего пользуются физическими картами "Пятёрочки", а не их цифровыми копиями. Во-вторых, в силу физиологических особенностей человека к старости внимательность ослабевает.

Классика жанра: "Касса что-то зависла"

Ещё одну любопытную историю рассказала пользовательница сервиса irecommend под ником kristinka_malinka94. В главной роли — снова ушлый сотрудник магазина.

Схема следующая. Видя перед собой клиента с "Выручай-картой" и наличными в руках, продавец проводит картой по считывающему устройству, молча списывает баллы, а потом торжественно объявляет о зависании кассы. Клиент расплачивается наличными, получает сдачу из кармана сотрудника и уходит без чека. А в личном кабинете на сайте "Пятёрочки" обнаруживает, что ушёл он ещё и без баллов.

Что происходит, когда обманутый покупатель уходит? Пользовательница предполагает, что касса резко "отвисает". Баллами гасится большая часть покупки. Кассир добавляет недостающую сумму из наличных покупателя, а оставшиеся деньги оставляет себе.

Баллы и купоны за опрос от "Пятёрочки"

В начале года по Сети прокатилась волна жалоб на мошенников, которые от лица "Пятёрочки" призывали пройти незатейливый опрос и получить взамен либо купон, либо баллы на "Выручай-карту". Призывали посредством спам-рассылки на электронную почту с ссылками на подозрительные сайты. Суммы вознаграждения варьировались от сотен рублей до сотен тысяч.

Получил ли кто-нибудь обещанное, не знаем. Но отзывы дают понять , что многие от опросов не только ничего не получили, но и понесли расходы. Ведь после их прохождения сайт с доменным именем вроде 5ka-dr.com просил за ссылку на купон или активатор баллов заплатить онлайн 100−150 рублей.

Разумеется, "Пятёрочку" здесь обвинять не в чем. Ну разве только в том, что она популярна и не предупредила пользователей о новом способе мошенничества. Хотя справедливости ради отметим, что иногда компания X5 Retail Group всё же реагирует на массовые мошеннические акции. Например, весной прошлого года компания открестилась от СМС-рассылки, которая обещала купон на 5000 рублей в честь дня рождения бренда. Для получения заветного бонуса нужно было лишь пройти по ссылке, которая дарила пользователям не купоны, а вирус для смартфонов.

Было ваше, стало наше

Пришло время поговорить непосредственно о "дырах" в самой системе лояльности. Одна из самых популярных жалоб на "Выручай-карту" посвящена таинственному исчезновению баллов. Мы нашли десятки прецедентов обнуления пластика. Что интересно, баллы в таких случаях списываются в несколько заходов и из разных точек России. Сегодня карта засветилась в Москве, завтра — в Белгородской области, послезавтра — в Перми и т.д.

Так, у пользовательницы irecommend с ником hotlena2009 за пару недель увели 7810 баллов, что эквивалентно 781 руб. Юзер ФёдорAt лишился 135 цифровых наклеек, которые можно менять на акционную кухонную утварь. У kate_dale украли баллы на 350 руб. Marina-koti по воле мошенников лишилась 899 руб. Деньги ушли в Смоленск, тогда как сама она живёт в Нижегородской области.

X5 Retail Group, судя по тем же отзывам, реагирует на подобные жалобы неохотно. Сначала служба поддержки просит пять дней на рассмотрение заявки. Затем отправляет обманутого клиента в ближайшую "Пятёрочку" за новой картой с восстановленными баллами. А там его, как правило, встречает администратор, который, разумеется, знать ничего не знает про замену и разворачивает недовольного клиента. Последние два шага могут повторяться несколько раз. Побеждает тот, кто упрямее.

В комментарии Лайфу начальник управления по связям с общественностью компании X5 Retail Group Денис Кузнецов ответил, что "Пятёрочка" в курсе исчезновения баллов с бонусных карт клиентов. Он подтвердил, что "какое-то время назад к ним обращались с подобными жалобами".

— Мы рассматриваем каждое отдельное обращение клиентов и принимаем решения исходя из результатов проведённой проверки. С учётом постоянного развития мошеннических схем компетентные службы компании непрерывно работают для их предотвращения, внося соответствующие доработки в систему, а также в режиме реального времени обнаруживают и оперативно устраняют уязвимости, — объяснил Денис Кузнецов.

Почему так происходит?

Хакеры, в отличие от программистов компании X5 Retail Group, не дремлют. Например, в мае этого года telegram-канал "Денежный" опубликовал скрипт для сайта "Пятёрочки", позволяющий привязывать активированные карты лояльности к любым номерам. Даже временным. Приложение "Пятёрочки" позволяет визуализировать штрихкод номера украденной карты. А для списания баллов на кассе только он и нужен.

X5 Retail Group, конечно, проблему тогда решила оперативно. Но на месте одной отрубленной головы выросли две новые. Во всяком случае, даже сегодня в Интернете без труда находятся продающиеся штрихкоды украденных карт с баллами. Курс плюс-минус везде одинаковый: 1 рубль на карте продают за 50 копеек. То есть карту с 5000 баллами можно купить за 250 рублей.

Бессмертные хакеры

Каким именно эксплоитом хакеры пользуются для добычи штрихкодов сегодня, мы не знаем. Да и, в сущности, острой необходимости в этом знании нет. Поскольку в тёмных закоулках Интернета продают программы, которые автоматизируют добычу чужих карт с баллами.

В начале года за подобную софтину просили копейки — две-три тысячи рублей. Ещё дешевле услугу автовзлома магазинного пластика можно купить у ботов в "Телеграме". "Пятёрочка", к слову, не единственная сеть супермаркетов, карты лояльности которой взламываются.