Самый неудобный мессенджер. Минусы WhatsApp, о которых не сказало "Роскачество"

Фото © Pixabay

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"Роскачество" назвало мессенджер лучшим по совокупности критериев. При этом он доставляет массу проблем во время пользования. Разбираемся — каких.

Что произошло?

<p>Фото © Pixabay</p>

"Роскачество" исследовало самые популярные в России мессенджеры из AppStore и GooglePlay.

В исследовании анализировались 49 наиболее популярных приложений для переписки из двух магазинов. Оценивались они по 68 критериям, включая безопасность, удобство и функциональность. Telegram не вошёл в список, так как он заблокирован на территории России.

Лучшим в обоих рейтингах по совокупности критериев оказался WhatsApp. Вывод спорный. У мессенджера масса проблем, и в плане удобства он отстаёт от конкурентов.

Неудобная авторизация

Войти в учётную запись мессенджера можно только с одного смартфона. А это не всегда удобно.

Представьте: у вас два мобильных устройства. Вы можете быть авторизованы в этом мессенджере только на одном. Поэтому, когда вы входите в аккаунт с одного смартфона, другой автоматически выходит из учётной записи.

<p>Фото © Pixabay</p>

То есть под рукой обязательно должен быть тот смартфон, с которого вы общаетесь в мессенджере.

При сценарии, если поставили заряжаться основной смартфон и взяли другой, WhatsApp оказывается самым проблематичным софтом. Скорее всего, вам не захочется входить в учётную запись со второго мобильного устройства, чтобы потом заново не авторизовываться на основном.

Вход в аккаунт с десктопа

Нельзя подтвердить вход с компьютера один раз. Каждый раз при активации мессенджера с десктопа необходимо подтверждать авторизацию с помощью смартфона, наведя камеру на QR-код.

Пользуясь приложением с компьютера, вы остаётесь привязаны к смартфону.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Справедливости ради надо сказать, что у этой особенности есть и обратная сторона. Если посторонний человек запустит ваш компьютер, он не войдёт в мессенджер и не прочтёт важные переписки.

Правда, приватность сохраняется ценой удобства. Во всех мессенджерах и соцсетях есть опция выхода со всех устройств, и она находится на виду в настройках.

Человек, действительно заботящийся о конфиденциальности, изучит её и будет пользоваться. Юзер, которому нет дела до приватности, всё равно получит неудобства.

Неудобное резервное копирование

Когда вы входите в аккаунт с другого устройства, по умолчанию ваши переписки не восстанавливаются. Вы будто заводите новую учётную запись, список чатов оказывается чист.

<p>Фото © Pixabay</p>

Чтобы вернуть их, нужно загрузить резервную копию со старого устройства в облако, а затем скачать её с другого аппарата. Только тогда вы увидите старые чаты.

Это операция для гика, а не рядового пользователя. Хочется просто авторизоваться в приложении и общаться в нём, а не разбираться с облаками и изучать структуру папок своего смартфона.

Привязанность к номеру телефона

Простейший кейс: поехал в путешествие, купил туристическую сим-карту. Вы не сможете открыть свой аккаунт в мессенджере WhatsApp, используя трафик с неё. Когда вы извлекаете сим-карту, автоматически учётная запись блокируется.

Более того, вы не сможете войти в аккаунт, если у вас нет двойного слота. Ситуация: у вас iPhone с одним лотком для сим-карты. Вы поменяли её, а для авторизации в мессенджере нужен код подтверждения. В итоге вы не сможете зайти в основную учётную запись, придётся заводить новую.

Это касается и поиска контактов. Найти собеседника можно исключительно по номеру телефона. Этот способ в плане удобства уступает никам. Их проще запомнить, кроме того, давать свой мобильный не всегда хочется.

Ограниченность

Максимальный объём передаваемых файлов в WhatsApp — 100 Мбайт на Android и 128 Мбайт на iOS. Для сравнения: у Telegram максимальный объём отправляемого файла — 1,5 Гбайт, что в 15 раз больше.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Получается, приложением WhatsApp не воспользоваться как единственным средством общения. Чтобы прислать тяжёлое видео, надо воспользоваться почтой, одной из соцсетей или облаком.

Устаревший интерфейс

Бесспорно, WhatsApp развивается медленнее всех. Только в прошлом году появилась метка пересланного сообщения, до этого они показывались как и все остальные.

Сейчас они по-прежнему показываются неполноценно. Отправитель пересланного сообщения не показывается. Да, это безопасность, но у пользователей нет альтернативы — выбрать самому, отображается ли профиль или нет, нельзя.

И таких мелочей масса. Прежде чем функция появится здесь, она как минимум несколько месяцев как будет добавлена в другие мессенджеры.

Вывод

WhatsApp — устаревший мессенджер с неактуальным, ограниченным набором настроек. Пользователи ценят простоту. Чтобы можно было авторизоваться и пользоваться приложением без проблем.

<p>Фото © Shutterstock</p>

WhatsApp же — Windows из мира мессенджеров. Прежде чем вам станет удобно им пользоваться, надо намучиться и изучить все настройки, только тогда вы смиритесь и привыкнете к нему.

Лучшим мессенджером его можно считать только в том случае, если вам его не с чем сравнивать.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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