Самый неудобный мессенджер. Минусы WhatsApp, о которых не сказало "Роскачество"

"Роскачество" назвало мессенджер лучшим по совокупности критериев. При этом он доставляет массу проблем во время пользования. Разбираемся — каких.

Что произошло?

"Роскачество" исследовало самые популярные в России мессенджеры из AppStore и GooglePlay.

В исследовании анализировались 49 наиболее популярных приложений для переписки из двух магазинов. Оценивались они по 68 критериям, включая безопасность, удобство и функциональность. Telegram не вошёл в список, так как он заблокирован на территории России.

Лучшим в обоих рейтингах по совокупности критериев оказался WhatsApp. Вывод спорный. У мессенджера масса проблем, и в плане удобства он отстаёт от конкурентов.

Неудобная авторизация

Войти в учётную запись мессенджера можно только с одного смартфона. А это не всегда удобно.

Представьте: у вас два мобильных устройства. Вы можете быть авторизованы в этом мессенджере только на одном. Поэтому, когда вы входите в аккаунт с одного смартфона, другой автоматически выходит из учётной записи.

То есть под рукой обязательно должен быть тот смартфон, с которого вы общаетесь в мессенджере.

При сценарии, если поставили заряжаться основной смартфон и взяли другой, WhatsApp оказывается самым проблематичным софтом. Скорее всего, вам не захочется входить в учётную запись со второго мобильного устройства, чтобы потом заново не авторизовываться на основном.

Вход в аккаунт с десктопа

Нельзя подтвердить вход с компьютера один раз. Каждый раз при активации мессенджера с десктопа необходимо подтверждать авторизацию с помощью смартфона, наведя камеру на QR-код.

Пользуясь приложением с компьютера, вы остаётесь привязаны к смартфону.

Справедливости ради надо сказать, что у этой особенности есть и обратная сторона. Если посторонний человек запустит ваш компьютер, он не войдёт в мессенджер и не прочтёт важные переписки.

Правда, приватность сохраняется ценой удобства. Во всех мессенджерах и соцсетях есть опция выхода со всех устройств, и она находится на виду в настройках.

Человек, действительно заботящийся о конфиденциальности, изучит её и будет пользоваться. Юзер, которому нет дела до приватности, всё равно получит неудобства.

Неудобное резервное копирование

Когда вы входите в аккаунт с другого устройства, по умолчанию ваши переписки не восстанавливаются. Вы будто заводите новую учётную запись, список чатов оказывается чист.

Чтобы вернуть их, нужно загрузить резервную копию со старого устройства в облако, а затем скачать её с другого аппарата. Только тогда вы увидите старые чаты.

Это операция для гика, а не рядового пользователя. Хочется просто авторизоваться в приложении и общаться в нём, а не разбираться с облаками и изучать структуру папок своего смартфона.

Привязанность к номеру телефона

Простейший кейс: поехал в путешествие, купил туристическую сим-карту. Вы не сможете открыть свой аккаунт в мессенджере WhatsApp, используя трафик с неё. Когда вы извлекаете сим-карту, автоматически учётная запись блокируется.

Более того, вы не сможете войти в аккаунт, если у вас нет двойного слота. Ситуация: у вас iPhone с одним лотком для сим-карты. Вы поменяли её, а для авторизации в мессенджере нужен код подтверждения. В итоге вы не сможете зайти в основную учётную запись, придётся заводить новую.

Это касается и поиска контактов. Найти собеседника можно исключительно по номеру телефона. Этот способ в плане удобства уступает никам. Их проще запомнить, кроме того, давать свой мобильный не всегда хочется.

Ограниченность

Максимальный объём передаваемых файлов в WhatsApp — 100 Мбайт на Android и 128 Мбайт на iOS. Для сравнения: у Telegram максимальный объём отправляемого файла — 1,5 Гбайт, что в 15 раз больше.

Получается, приложением WhatsApp не воспользоваться как единственным средством общения. Чтобы прислать тяжёлое видео, надо воспользоваться почтой, одной из соцсетей или облаком.

Устаревший интерфейс

Бесспорно, WhatsApp развивается медленнее всех. Только в прошлом году появилась метка пересланного сообщения, до этого они показывались как и все остальные.

Сейчас они по-прежнему показываются неполноценно. Отправитель пересланного сообщения не показывается. Да, это безопасность, но у пользователей нет альтернативы — выбрать самому, отображается ли профиль или нет, нельзя.

И таких мелочей масса. Прежде чем функция появится здесь, она как минимум несколько месяцев как будет добавлена в другие мессенджеры.

Вывод

WhatsApp — устаревший мессенджер с неактуальным, ограниченным набором настроек. Пользователи ценят простоту. Чтобы можно было авторизоваться и пользоваться приложением без проблем.

WhatsApp же — Windows из мира мессенджеров. Прежде чем вам станет удобно им пользоваться, надо намучиться и изучить все настройки, только тогда вы смиритесь и привыкнете к нему.

Лучшим мессенджером его можно считать только в том случае, если вам его не с чем сравнивать.